Передача Слепышева помогла "Эдмонтону" обыграть "Аризону"

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Аризону" на своей площадке - 5:2. В составе хозяев результативной передаче отличился нападающий Антон Слепышев, который отыграл 14 минут 25 секунд. За "Койотс" на лед выходил Александр Бурмистров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Аризона" - 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Голы: Джурис - 3 (Мартинук, Экман-Ларссон), 10:44 - 0:1. Драйзайтль - 21 (бол., Лучич, Клефбом), 22:51 - 1:1. Хендрикс - 3 (Пакаринен, Летестю), 23:22 - 2:1. Ганзал - 14 (Доми, Врбата), 23:33 - 2:2. Летестю - 11 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 30:24 - 3:2. Клефбом - 9 (СЛЕПЫШЕВ, Драйзайтль), 42:43 - 4:2. Марун - 20 (Клефбом, Макдэвид), 46:29 - 5:2.

Вратари: Тэлбот - Доминге.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 33 (8+15+10) - 25 (12+4+9).

Наши: Слепышев (14:25/2/1) - Бурмистров (16:36/2/-1).

Эдмонтон. Rogers Place.