Передача Слепышева не спасла "Эдмонтон" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" - 4:2. Дубль в составе "Предаторз" на свой счет записал нападающий Виктор Арвидссон. Защитник Алексей Емелин отыграл 14 минут 50 секунд и завершил встречу с показателем "+2".

Форвард "Ойлерз" Антон Слепышев провел на площадке 15 минут 17 секунд и сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Нэшвилл" - 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Голы: Макдэвид - 29 (СЛЕПЫШЕВ, Беннинг), 11:01 - 1:0. Драйзайтль - 21 (бол., Макдэвид, Стром), 19:07 - 2:0. Хартнелл - 12 (Бонино, Ярнкрок), 36:28 - 2:1. Арвидссон - 23 (Форсберг), 39:50 - 2:2. Арвидссон - 24 (Форсберг), 54:52 - 2:3. Уотсон - 9 (Хартман, Сиссонс), 56:50 - 2:4.

Вратари: Тэлбот - Ринне.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 36 (12+9+15) - 41 (17+9+15).

Наши: Слепышев (15:17/0/1) - Емелин (14:50/0/2).

2 марта. Эдмонтон. Rogers Place.