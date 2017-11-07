Передача Радулова не спасла "Даллас" от поражения в матче с "Виннипегом"

"Виннипег" на выезде обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. В составе "Джетс" по 3 очка набрали Марк Шейфел и Блейк Уилер. Защитник команды Дмитрий Куликов отыграл 15 минут 8 секунд.

В составе "Старз" нападающий Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу, которая стала для него 8-й в сезоне. Форвард провел на площадке 20 минут 15 секунд и завершил встречу с показателем "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Виннипег" - 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Шайфли - 8 (Уилер, Коннор), 0:26 - 0:1. Лайне - 7 (бол., Уилер, Шайфли), 5:12 - 0:2. Коннор - 3 (Уилер), 19:03 - 0:3. Бенн - 8 (бол., Клингберг, РАДУЛОВ), 24:13 - 1:3. Шайфли - 9 (мен., п.в., Уилер, Трауба), 59:47 - 1:4.

Вратари: Бишоп (56:38 - 58:36, 58:57 - 59:47) - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (11+14+9) - 26 (13+7+6).

Наши: Радулов (20:15/0/-3) - Куликов (15:08/1/0).

7 ноября. Даллас. American Airlines Center.