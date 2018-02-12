Передача Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Вегас"

"Филадельфия" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на площадке 21 минуту 48 секунд и сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Филадельфия" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Макнэбб - 4 (Смит, Карлссон), 11:22 - 1:0. Кутюрье - 28 (Конекны, Жиру), 17:50 - 1:1. Макдональд - 3 (Кутюрье, Конекны), 37:08 - 1:2. Жиру - 18 (Кутюрье, ПРОВОРОВ), 39:54 - 1:3. Гудас - 1 (п.в.), 57:34 - 1:4.

Вратари: Флери (57:22 - 57:34, 57:46 - 57:46) - Нойвирт.

Штраф: 0 - 2.

Броски: 39 (12+15+12) - 18 (7+7+4).

Наши: - - Проворов (21:48/0/2).

12 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.