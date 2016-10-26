05:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Передача Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Баффало"

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"Филадельфия" в регулярном чемпионате НХЛ в волевом стиле одержала победу над "Баффало". После второго периода "Флайерз" проигрывал со счетом 0:3, но в третьем смогли забросить три шайбы и перевести игру в овертайм. В серии буллитов точнее оказались хозяева - точные броски на счету Клода Жиру и Якуба Ворачека

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 24 минуты 12 секунд и отметился одной передачей. Роман Любимов за 7 минут 58 секунд сделал три броска. В составе "Баффало" 25 минут 8 секунд отыграл Дмитрий Куликов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Баффало" - 4:3 Б (0:0, 0:3, 3:0, 0:0, 1:0)

Наши: Проворов (24:12/3/0), Любимов (7:58/3/0) - Куликов (25:08/0/0).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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