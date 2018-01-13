Передача Панарина не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Ванкувером"

"Ванкувер" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. В составе "Кэнакс" 7 минут 15 секунд отыграл форвард Николай Голдобин. Результативными действиями россиянин не отметился.

За "Блю Джэкетс" 22 минуты 48 секунд провел на площадке Артемий Панарин. Он записал на свой счет резултативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Ванкувер" - 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Голы: Джонс - 8 (бол., Фолиньо, ПАНАРИН), 4:33 - 1:0. Берчи - 9 (бол., Ванек, Ганье), 21:19 - 1:1. Гудбрэнсон - 1 (Эрикссон, Х. Седин), 25:38 - 1:2. Гонс - 2 (бол., Ванек, Дель Зотто), 34:31 - 1:3. Эдлер - 2 (Д. Седин, Х. Седин), 37:15 - 1:4. Харрингтон - 2 (Фолиньо, Колверт), 52:35 - 2:4. Виртанен - 6 (п.в., Гранлунд), 59:51 - 2:5.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (57:42 - 59:51) - Маркстрем.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (11+12+6) - 29 (8+12+9).

Наши: Панарин (22:48/1/0) - Голдобин (7:15/0/0).

Коламбус. Nationwide Arena.