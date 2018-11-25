Передача Ожиганова помогла "Торонто" всухую разгромить "Филадельфию"

"Торонто" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:0. Хет-трик в этой игре на свой счет записал форвард Андреас Юнссон. Швед забросил 3 шайбы за 7 минут 35 секунд первого периода.

Защитник "Мэйпл Ливз" Игорь Ожиганов сделал результативную передачу, отыграв 22 минуты. Никита Зайцев за 19 минут набрал "+3". Защитник "Флайерз" Иван Проворов за 21 минуту заработал "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Филадельфия" - 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

Голы: Юнссон - 3 (Браун, Ожиганов), 4:45 - 1:0. Юнссон - 4, 6:19 - 2:0. Марло - 5, 7:44 - 3:0. Юнссон - 5, 12:20 - 4:0. Лейво - 3 (Марнер), 31:07 - 5:0. Таварес - 15 (Марнер, Райлли), 37:10 - 6:0.

Вратари: Спаркс - Пикар (Столарз, 12:20).

Броски: 41 (11+20+10) - 34 (8+12+14).

Наши: Зайцев (19.06/0/+3), Ожиганов (22.10/2/+1) - Проворов (21.15/3/-3).

25 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.