Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать победу над "Анахаймом"

"Вашингтон" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:4. В составе "Кэпиталз" результативную передачу на свой счет записал Александр Овечкин, который провел на площадке 14 минут 54 секунды. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Анахайм" - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Наши: Овечкин (14:54/2/-2), Кузнецов (16:51/3/0), Орлов (20:09/2/1) - -.