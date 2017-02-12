Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать победу над "Анахаймом"

"Вашингтон" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:4. В составе "Кэпиталз" результативную передачу на свой счет записал Александр Овечкин, который провел на площадке 14 минут 54 секунды. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Анахайм" - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
Наши: Овечкин (14:54/2/-2), Кузнецов (16:51/3/0), Орлов (20:09/2/1) - -.
Монте-Кристо(Мститель) .
Как только вожак стаи получает рану или промахивается, так сразу набегают шакалы.Еще в прошлом сезоне Овечкин за счет своей суперактивности, как создавал себе моменты сам, пасовал партнерам, так и вел команду вперед. Менял ход игры. В этом сезоне сбавил из-за политики Тротца, так сразу табаки завыли. Не доходит до придурков, что пятьсот голов в НХЛ забивают только самые из самых. Что бержеронкам и крысенышам сие и не снилось.
07:55
Весёлый©
Марио66 ___ И, еще, на ветке Торонто не разжечь пожар, поэтому здесь. Почему Мститель не восхваляет гол Марнера по-бобровски?! А сам я давно на десерт пересматриваю его голы подряд (можно по тегу его имени на нхл.ком). Дело в том (кроме эстетического наслаждения), что они все - разные. Давно в лигу не входил игрок с таким потрясающим техническим и голевым потенциалом (последний пункт ноу дискасс).
07:55
Весёлый©
Марио66 Весёлый© А, может, всё-таки, травма?---------------альфа-лев слаб на передок. В смысле на пах. ____ Стоп, то же человек-велосипед слаб. Во всех трех смыслах: женщины, травмы (вспомним Вашингтон) и покататься на средстве для воспитания п. 1.
07:49
Марио66
Весёлый© А, может, всё-таки, травма?---------------альфа-лев слаб на передок. В смысле на пах. Так что, не исключено.
07:45
Марио66
И да, Тротц - на выход!
07:43
Марио66
Для Овечкина нет и, вероятно, уже не будет нормальных партнеров. И дело тут не в Тротце, Оутсе, Хантере, Знарке, Билле (нужных подчеркнуть). Дело в самом Оечкине. Он - пятая нога у собаки. Привлекает внимание, но совершенно бесполезен. Он уже четвертый-пятый сезон не может ни с кем сыграться. Ведь "играть" это уже давно не по его части. Он паразит любого звена, хотя должен быть симбиотом отлаженного механизма под названием "команда". Всё что он даёт партнёрам - это свой бросок с ЛКВ. А партнёры ради этого броска идут в отбор, прессингуют, блокируют, разыгрывают, открываются, борются, ищут возможности. Не выбивай он по полтиннику и не имей такой авторитет, помноженный на величину контракта, давно бы уже толкался в третьем звене, а не мучил партнёров и седого тренера, постоянно сидящего на измене из-за боязни косо посмотреть на Овечкина.
07:43
Весёлый©
ЗЫ. Тротц, убирайся!
07:38
Весёлый©
А, может, всё-таки, травма?
07:38
Весёлый©
Променял!!!
07:37
Монте-Кристо(Мститель) .
Лучший игрок матч, я считаю, Винник. Блестящий гол в меньшинстве. Шедевральный пас на Уилсона, когда последний забил. От Винника подобного не ожидал. Ни того, ни другого. Второй Гецлаф. Перехват шайбы в своей зоне, выход один на один и красивый гол. Плюс результативная передача. Третий - вратарь Анахайма Гибсон. Хотя и пропустил пять, грубо ошибся в последней шайбе. Но до этого совершил уйму спасений. Порой в безнадежных ситуациях. Забей Кузнецов, включил бы его. Но ни голов, ни результативных передач.При отличной игре нулевой КПД.
07:34
Монте-Кристо(Мститель) .
mikha1 ..................... Тротц ни разу в данном сезоне не выпускал Овечкина, когда у соперника были пустые ворота и преимущество столичных в две шайбы. Во всем ущемляет его. Подобное третирование просто недопустимо. Оно не добавляет уверенности Овечкину и в итоге отрицательно скажется на всей команде. Этого только идиоты не понимают. Или пусть убирает Овечкина из капитанов и ставит его в третье звено. Раз его считает слабым игроком. Ибо ситуация абсурдна. В команде явно возник нарыв. И виной тому Тротц.
07:22
Марио66
И опять Саню не выпустили, когда у соперника были пустые ворота. А ведь почти 2 минуты Анахайм играл без вратаря. А Юхансон забил. Не выпускал Тротц Овечкина на лед и при игре 4 на 4. Явная обструкция со стороны тренера лучшего игрока команды-------------------Выпусти он Овечкина, не об удержании преимущества придется думать Тротцу, а о том, как бы отбиться от атак соперника и не слить в овертайме. Дискасс!
07:06
mikha1
Монте-Кристо(Мститель) . Ну в этом сезоне Овечкин явно не лучший игрок, максимум первый среди равный как капитан. Но то, что мало играет, настораживает. А что не выпускает его Тротц в конце-посмотри как он обороняется. В ситуации, когда у соперника пустые ворота и он проигрывает,важнее не пропустить, чем забить еще. Тротц прагматик и, пока команда выигрывает, он имеет на это полное право.
07:01
Монте-Кристо(Мститель) .
При такой игре Овечкин и 40 не забьет. А Пачоретти сегодня опять оформил гол. Теперь на его счету уже 28 шайб. И он явно на данный момент лучший игрок февраля в НХЛ.
06:45
Монте-Кристо(Мститель) .
Нет больше в Вашингтоне связки Бэкстрем-Овечкин. Есть связка Бэкстрем-Оши. Партнеры на льду Овечкина в большинстве, да и в равных составах, почти не замечают. Как будто его порой совсем нет на льду. Конечно, взаимодействовать Бэкстрему и Оши помогает то, что соперники усиленно держат Овечкина. Выделяют одного-двух игроков для его опеки. У шведа и Оши появляются свобода и пространство. Но Сане от этого не легче. Может команда от этого и выигрывает, но не Овечкин. Первый гол в ворота Вашингтона – пенка, грубая ошибка Холтби. Редко такое увидишь. Преимущество столичных до этого было тотальным, они полностью доминировали. И несильный бросок издалека застал вратаря врасплох. Напротив, голкипер Анахайма творил чудеса. Правда, ему помогали некоторые из столичных. Например, Кузнецов не попал по шайбе, стоя на пятачке, когда перед ним были полностью пустые ворота. В этом весь Женя. Может создать момент из ничего. А потом не забить из стопроцентной ситуации. При счете 1:3 Анахайм вернулся в игру. Но ненадолго. Винник после неплохого прохода в меньшинстве еще и шикарно бросил ! Но грубая ошибка Карлсона. Небрежность Овечкина. Из-под него забили гол. И счет 2:4. Пижонство Орлова, его грубейшая ошибка в середине 3 периода и 3:4. Небрежность Бэкстрема в зоне соперника, ошибка Нисканена, выход Гецлафа один на один и 4:4. А было 3:0 в пользу Вашингтона. И подобный поворот событий не первый раз в сезоне. Без Бураковски, он выбыл до середины марта, потерялось третье звено столичных, которое после Нового года набрало отличный ход. Коннолли словно вообще не играл. Второе, как всегда, создало множество моментов. Уильямс обязал был делать дубль, Кузнецов хек-трик. Но реализация хромает. Первое было заметно только в первом периоде. Потом Бэкстрем и Оши перестали играть, начали ваньку валять. Овечин пытался что-то создать, но что он один мог сделать ? Вообще первое звено было худшим у столичных во втором и третьем периодах, в основном из-за Бэкстрема и Оши. Просто провалило их. При нем Анахайм оформил три гола. И все таки победный гол забило третье звено Вашингтона. По сути создали единственный момент за игру, да и вратарь помог. Грубо ошибся. Овечкин опять без голов. Хотя мог забить. Вратарь отбил, когда Саня бросал с пятачка из убойной позиции. Шайбу добил в пустые ворота Бэкстрем. И опять Саню не выпустили, когда у соперника были пустые ворота. А ведь почти 2 минуты Анахайм играл без вратаря. А Юхансон забил. Не выпускал Тротц Овечкина на лед и при игре 4 на 4. Явная обструкция со стороны тренера лучшего игрока команды.
06:36