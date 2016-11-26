Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Баффало"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Баффало" со счетом 3:1. Результативной передачей в этом поединке отметился россиянин Александр Овечкин, который провел на площадке 15 минут 24 секунды. Евгений Кузнецов провел на льду 15 минут 18 секунд и закончил поединок с показателем "-1". Защитник Дмитрий Орлов сыграл 20 минут 8 секунд с показателем "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Баффало" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Наши: Овечкин (15:24/3/-1), Кузнецов (15:18/1/-1), Орлов (20:08/2/1) - -.