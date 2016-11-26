Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Баффало"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Баффало" со счетом 3:1. Результативной передачей в этом поединке отметился россиянин Александр Овечкин, который провел на площадке 15 минут 24 секунды. Евгений Кузнецов провел на льду 15 минут 18 секунд и закончил поединок с показателем "-1". Защитник Дмитрий Орлов сыграл 20 минут 8 секунд с показателем "+1".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Баффало" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Наши: Овечкин (15:24/3/-1), Кузнецов (15:18/1/-1), Орлов (20:08/2/1) - -.
Монте-Кристо (Мститель) .
Вашингтон дурака валял весь матч. Но дурак огрызался. А если серьезно, то Орлов, как всегда, временами косячил. Классные команды его провалы в обороне использовали бы. Саня играл в полноги. В большинстве старался, теперь у него 199 голов в большинстве забито. Но двухсотая не далась. Моменты были. Один раз в штангу попал. В третьем периоде Вашики стали ошибаться. Больше всех Саня. Вначале удалился на ровном месте. Затем гол забили, когда он был на льду. Стоял и чего то ждал у синей линии, когда быки разыгрывали шайбу спокойно в зоне столичных. Затем пас небрежно отдал Бураковски в своей зоне. Быки чуть шайбу не перехватили. Пришлось австрийцу ее выкидывать куда подальше, подальше оказалось за борт. А это удаление. Но Сейрбз не забили. Тут же следует ляп со стороны быков. Пятеро играет спокойно, никто не собирается меняться и тут вдруг у них шестой выскакивает на лед. Мужику невтерпеж стало, захотелось поиграть. Удаление, Саня бросил, вратарь чудом отбил и Коннолли забил в пустые ворота по центру. Запомнился еще один интересный момент в матче. Бэкстрем повторил финт Боброва, позже его стали звать финтом Мальцева, когда шайбу забрасывают, выезжая из-за ворот, Бэкстрем выехал, бросил, но попал в штангу ?! При этом ему никто не мешал. Он мог спокойно шайбу добить, но впал в ступор от того, что не забил. Что с десяти сантиметров попал в штангу, а не в абсолютно пустой угол ворот. Я тоже впал в ступор. Как и все комментаторы. Долго они смеялись.
04:10