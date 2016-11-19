Передача Орлова помогла "Вашингтону" победить "Детройт"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил "Детройт" со счетом 1:0. Единственную шайбу с передачи россиянина Дмитрия Орлова забросил Джей Бигл. Нападающие "Столичных" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду по 19 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Детройт" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Бигл - 4 (ОРЛОВ), 54:49 - 1:0.

Вратари: Холтби - Ховард (58:17 - 59:10, 59:24).

Штраф: 8 - 7.

Броски: 28 (11+7+10) - 25 (5+12+8).

Наши: Кузнецов (19:20/2/0), Овечкин (19:00/4/0), Орлов (17:08/2/1) - Марченко (18:57/0/0).

19 ноября. Вашингтон. Verizon Center.