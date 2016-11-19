Передача Орлова помогла "Вашингтону" победить "Детройт"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил "Детройт" со счетом 1:0. Единственную шайбу с передачи россиянина Дмитрия Орлова забросил Джей Бигл. Нападающие "Столичных" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду по 19 минут.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Детройт" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Бигл - 4 (ОРЛОВ), 54:49 - 1:0.
Вратари: Холтби - Ховард (58:17 - 59:10, 59:24).
Штраф: 8 - 7.
Броски: 28 (11+7+10) - 25 (5+12+8).
Наши: Кузнецов (19:20/2/0), Овечкин (19:00/4/0), Орлов (17:08/2/1) - Марченко (18:57/0/0).
19 ноября. Вашингтон. Verizon Center.
Монте-Кристо (Мститель) .
Кузнецов на 5 минуте третьего периода вышел один на один.
06:19
Монте-Кристо (Мститель) .
Более примитивный и убогий хоккей, чем в этом матче и придумать трудно. Бей-беги при полном отсутствии мысли. Смотрел с середины 2 периода. Обе команды даже в зону войти не могли. Что такое пас, не знают априори игроки обеих команд. Нам такой хоккей не нужен ! Саня смотрелся неплохо. Он в порядке, но партнеров толковых рядом нет. Саня ведь не созидатель. И Кузнецов не созидатель. Оба примы. Только Овечкин большая прима. А Кузя маленькая. Каждый тащит рояль на себя. Толку не будет. Да и сбавил Кузя. Проблемы в отношении к делу, в характере. Тройка Бэкстрема-Юхансона вообще никакая. Тем более Оши не играл в третьем периоде. Он по ходу матча видимо получил травму. Гол Вашики забили случайный и закономерный одновременно. Орлов в одно касание, неожиданно бросил слева, стоя у синей линии. Вратарь отбил. Бигл добил. Отскок был для него удобный. Случайный, потому что он не вытекал из хода игры. Закономерный, ибо нападающие сыграли классически. Вдвоем прикрыли вратарю обзор. Больше и упомянуть нечего. Да, Кузнецов на 5 минуте вышел один на один. Случайно, шайба рикошетом к нему отлетела. Но в итоге сыграл в стиле Кокорина. И повторю, что писал вчера. У них в психологии много общего. Инфантилизм и бесхарактерность. Хотя оба талантливы. Кузя в прошлом сезоне показал себя и успокоился. А настоящие звезды ставят перед собой новые цели и бьются за это. А Кузя не может. Не стать ему звездой. Будет вечно подающим надежды.
06:17