Передача Ничушкина не спасла "Даллас" от поражения в матче с "Монреалем", Варламов проиграл Ковальчуку

"Монреаль" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победу команде принес защитник Джефф Питри. В составе "Старз" результативную передачу на свой счет записал Валерий Ничушкин.

"Колорадо" в овертайме уступил "Лос-Анджелесу" - 2:3. Голкипер "Эвеланж" Семен Варламов отразил 15 бросков из 18.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Монреаль" - 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Дано - 6 (Кулак, Бенн), 16:35 - 0:1. Факса - 7 (Ничушкин), 23:02 - 1:1. Бенн - 16 (бол., Сегин, Клингберг), 36:34 - 2:1. Дано - 7 (Уэбер, Татар), 49:17 - 2:2. Питри - 8 (Байрон, Доми), 60:14 - 2:3.

Вратари: Бишоп - Ниеми.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 47 (11+24+12+0) - 38 (16+10+11+1).

Наши: Гурьянов (6.53/1/0), Ничушкин (15.50/3/+1), Радулов (18.15/3/-1) - -.

1 января. Даллас. American Airlines Center.

"Колорадо" - "Лос-Анджелес" - 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Даути - 3 (бол., Тоффоли, Копитар), 20:22 - 0:1. Уокер - 1 (Копитар, Браун), 32:58 - 0:2. Маккиннон - 24 (Рантанен), 40:32 - 1:2. Седерберг - 11 (Бэрри, Ландескуг), 58:10 - 2:2. Браун - 11 (Маззин), 60:54 - 2:3.

Вратари: Варламов (58:06 - 58:10) - Куик.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 24 (9+7+8+0) - 18 (8+5+4+1).

Наши: - - Ковальчук (15.11/0/0).

1 января. Денвер. Pepsi Center.