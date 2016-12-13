06:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Передача Маркова не спасла "Монреаль" то проигрыша "Бостону"

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"Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Бостону" - 1:2 ОТ. Решающую шайбу забросил нападающий Райан Спунер. В составе "Канадиенс" результативной передачей отметился российский защитник Андрей Марков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Бостон" - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Чарник - 3 (Маккуэйд, Спунер), 38:55 - 0:1. Байрон - 10 (Митчелл, МАРКОВ), 56:48 - 1:1. Спунер - 4 (Краг, Чарник), 63:20 - 1:2.

Вратари: Прайс - Раск.

Штраф: 9 - 17.

Наши: Радулов (24:46/2/-1), Марков (20:23/4/0), Емелин (20:03/1/0) - - .

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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