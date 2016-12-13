Передача Маркова не спасла "Монреаль" от проигрыша "Бостону"

"Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Бостону" - 1:2 ОТ. Решающую шайбу забросил нападающий Райан Спунер. В составе "Канадиенс" результативной передачей отметился российский защитник Андрей Марков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Бостон" - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Чарник - 3 (Маккуэйд, Спунер), 38:55 - 0:1. Байрон - 10 (Митчелл, МАРКОВ), 56:48 - 1:1. Спунер - 4 (Краг, Чарник), 63:20 - 1:2.
Вратари: Прайс - Раск.
Штраф: 9 - 17.
Наши: Радулов (24:46/2/-1), Марков (20:23/4/0), Емелин (20:03/1/0) - - .
КубокЛучшийМира
Как и ожидалось, матч стал, прежде всего, битвой вратарей. Раск оказался чуть круче Прайса, получается... ))) "Монреаль" хоть и лидирует, по прежнему, в сводной таблице, но почему то в этом матче не выглядел мощным коллективом. Лидеры команды Пачиорети, Плеканец и Радулов (особенно) очень много времени провели на льду, чувствовалось, что они очень хотели победить! Но это им не принесло абсолютно никаких дивидендов. "Мишки", в этом плане, выглядели более сбалансировано и спокойнее что ли, хотя им то очки, как раз, нужнее... P.S. Концовку третьего периода (точнее с середины) и ОТ, к сожалению, не видел.
08:25