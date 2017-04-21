Передача Маркова не спасла "Монреаль" от поражения в матче с "Рейнджерс"

"Рейнджерс" на выезде обыграл "Монреаль" в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету Мика Зибанежада. В составе гостей 14 минут 29 секунд провел нападающий Павел Бучневич. За хозяев 20 минут 27 секунд отыграл форвард Александр Радулов. Защитник Алексей Емелин провел на площадке 19 минут 38 секунд. Андрей Марков сыграл 28 минут 2 секунды и записал на свой счет результативную передачу.

После этого результата счет в серии стал 3-2 в пользу "Рейнджерс". Следующий матч состоится в Нью-Йорке 23 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Монреаль" - "Рейнджерс" - 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Наши: Радулов (20:27/1/-1), Марков (28:02/1/-1), Емелин (19:38/1/0) - Бучневич (14:29/2/1).

Счет в серии: 2-3 (0:2, 4:3 ОТ, 3:1, 1:2)