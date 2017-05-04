Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон", Кузнецов забил гол

"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 3:2. Победную шайбу в этой встрече забросил Джастин Шульц с передачи Евгения Малкина, который отыграл 20 минут 12 секунд. Форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов провел на площадке 19 минут 56 секунд и забил гол. Александр Овечкин отыграл 19 минут 37 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 17 минут 33 секунды.

Эта победа позволила "Питтсбургу" увеличить отрыв в серии - 3-1. Следующий матч состоится в Вашингтоне.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Наши: Малкин (20:12/1/0) - Овечкин (19:37/2/0), Кузнецов (19:56/6/1), Орлов (17:33/1/-1).

Счет в серии: 3-1 (3:2, 6:2, 2:3 ОТ).