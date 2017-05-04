Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон", Кузнецов забил гол

"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 3:2. Победную шайбу в этой встрече забросил Джастин Шульц с передачи Евгения Малкина, который отыграл 20 минут 12 секунд. Форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов провел на площадке 19 минут 56 секунд и забил гол. Александр Овечкин отыграл 19 минут 37 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 17 минут 33 секунды.
Эта победа позволила "Питтсбургу" увеличить отрыв в серии - 3-1. Следующий матч состоится в Вашингтоне.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Четвертый матч
"Питтсбург" - "Вашингтон" - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Наши: Малкин (20:12/1/0) - Овечкин (19:37/2/0), Кузнецов (19:56/6/1), Орлов (17:33/1/-1).
Счет в серии: 3-1 (3:2, 6:2, 2:3 ОТ).
skua
Тренер тренером... Смотрел игру по Sportsnet.ca тампосле второго периода по полочкам разобрали игру Овечкина. Оно просто катается на прямых ногах! В своей зоне толку никакого... он порой даже не знает, что ему делать. В большинстве (в нарезке было 2-3 момента) когда он просто 15 секунд стоит на одном месте... Вот в таких играх видно кто лидер и кто берет игру на себя. Да, он может раз щелкнуть или отдать 2 передачи в большинстве, но КПД по всей игре просто никакой. А его еще ведть подащат на ЧМ в месте с двумя другими... Какой толк от этой троицы будет ?
05:43
Монте-Кристо(Мститель) .
Индисс ................ Голову свою лечи. Я понимаю, что бесполезно. Но попробуй. В крайнем случае гильотина поможет.
05:41
Easycure
Пожары Шатта, Орлова, Орпика это беды манагеров вшей, никто их насильно не отдавал. А вот у пингвинов теперь треть стоимости не играет и как то победили.
05:39
Монте-Кристо(Мститель) .
Питтсбург сегодня выложился полностью. Сыграл на 100%. Боролся через не могу. Вашингтон матч провалил, сыграв на 60-70% своих возможностей. Куча ошибок. Нелепые удаления. Не было полной отдачи. А про ошибки защиты уже писать надоело. Приходится писать и о ненадежной игре Холтби. Но я ожидал подобного перед плей-офф, понимая что Холтби чересчур нервный вратарь. И чем ответственней матч, тем он больше нервничает, а значит более ненадежен. И отдельная история - это Тротц. Сегодня тренерское поражение. Ну не имеет тренер в матче делать столько глупости, сколько сегодня наделал коуч Вашингтона. Чем он еще раз доказал, что звезд с неба не хватает.
05:38
skua
СЭ, поменяйте заголовок на следующий: "Гол Орлова в свои ворота помог Питтсбургу обыграть Вашигтон"
05:37
gibson
Очередной скандал? Во всем виноват Бониньо?:-)
05:35
Sправедливый
Орлов, конечно, пожарит, мама не горюй. ))) Чудо (Холтби), что Кессел не забил после чудовищной ошибки Димона.
05:31
fifa_guru
songaila третье?? с орпиком который привез поражение в первой игре, и шаттенкирком. Эту пару защитников грязью не поливал только ленивый. А сколько забил бураковский? и где коннолли вообще? только уилсон молодец, и то бывает чересчур груб.. А первое звено это не только Овечкин. Сложи очки первого звена, а потом третьего и потом уже пиши какое из них лучше
05:31
Easycure
songaila, один не красивый момент с Бонино не показатель. на оши тоже странный свисток был. а удаления барашкина тоже симуляция?
05:31
Монте-Кристо(Мститель) .
Все в этом матче будет зависеть от того, как надежен в воротах Холтби. Слишком нервный вратарь у столичных. И чем сложнее матч, чем ответственнее, тем сильнее нервничает Холтби. Не вратарь, а лотерея. Первый период. Гудят недовольно трибуны, когда шайба у Нисканена. Сами трибуны сплошь желто-черного цвета. Напоминают инкубатор с цыплятами на птицефабрике. Матч начался в равной борьбе. Но на ровном месте Вашингтон пропускает гол на пятой минуте. Кто виноват ? Вопрос риторический. Конечно, Орпик. Заодно и Алзнер. Между двух застывших столбов проехал Хорнквист. Вышел один на один. Статистом стал и Холтби. Легко его обыграл форвард хозяев. Как-то слишком спокойно начал матч Вашингтон, заранее празднуя победу, а Питтсбург рвет и мечет. На 8 минуте необязательное удаление в атаке Овечкина. Бардак творится в стане столичных. Выстояли. Только на 12 минуте следует по-настоящему опасная затяжная атака Вашингтона. Естественно, звена Кузнецова. Но не получается бросок с пятачка по сути в пустые ворота у Уилсона. Гости перехватывает инициативу. Но опять нелепое удаление. Эллер нарушил правила в зоне Питтсбурга. Чудом выстояли столичные. Вот только у них ничего не получается в атаке. Полная импотенция. Даже при выходе два против одного Эллер и Бураковски сыграли невнятно. Кузнецов не забил в пустой угол ворот с пятачка. В большинстве гости. Шаттенкирк из убойной позиции не попадает в ворота. Сирена. Безобразно провел период Вашингтон против обескровленных хозяев. При этом сверхнадежен Флери. Чего нельзя сказать о Холтби. Второй период. В большинстве продолжает играть Вашингтон. Но Шаттенкирк раз за разом бросает сам, игнорируя Овечкина. На роковой пятой минуте 0:2. Орлов на ровном месте забивает гол в собственные ворота, решив пижонски сыграть вблизи своего пятачка. Холтби такой подлости не ожидал. Очередное умопомрачение Орлова. О которых я регулярно пишу весь сезон. Летом Вашингтону надо избавляться и от этого Троянского коня. Не только от Шаттенкирка. Конечно, приличные клубы Орлова не возьмут. Но для СКА сойдет. 1:2. Женя Кузнецов сокращает разрыв. Неожиданный кистевой из сложной позиции. Флери был закрыт своим защитником. Через минуту 2:2. Шмидт забивает дальним броском после затяжной атаки. Не выручил Флери. Хотя на пятачке Питтсбурга творился пожар. Овечкин там шороху навел. Что отвлекло вратаря хозяев. Натиск Вашингтона. И снова нелепое удаление у гостей. Карлсон. Хозяева выходят вперед в счете. Забивает Шульц броском от синей линии после передачи Малкина. Тут же Флери парирует с огромным трудом сильнейший бросок Овечкина. В большинстве Вашингтон. Но невнятно действуют в эти минуты столичные. Причем не Шаттенкирк, а Бэкстрем. Выстоял Питтсбург. И снова кошмарная ошибка в своей зоне Орлова. Очередное его умопомрачение. Он пошел в обводку в своей зоне, ошибся и последовал выход один на один с Холтби. Вратарь выручил. Опять в большинстве гости. 2+2. На льду звено Кузнецова, а не Бэкстрема. Пожар у ворот Флери. Тащит вратарь все броски. Нисканен попадает в крестовину. Уильямс и Кузнецов не забивают из выгоднейших позиций. Сирена. Намного лучше играет Вашингтон, чем в первом периоде. 29:14 его преимущество по броскам. Но хромает реализация моментов у второго звена. Которое в основном эти моменты и создает Крайне невнятно выглядят Оши и Бэкстрем. Третий период. В большинстве Вашингтон. Но нарушает правила на ровном месте в зоне соперника Овечкин. Зачем Тротц выпустил первое звено ? Если у него игра не идет. А второе рвет и мечет ? Ничего не получается в атаке у столичных. Дело даже до бросков не доходит. Лишь Эллер после индивидуального прохода вышел один на один. Но шикарен Флери. А между тем остается 10 минут до конца периода. Грамотно сушат игру хозяева. Тротц между тем продолжает выпускать все четыре тройки. Хотя давно нужно было перейти на игру тремя звеньями. А то и двумя. А еще говорят, что лысина – это признак ума. Врут ! Остается 5 минут. Штанга спасает ворота столичных. Не вижу никаких шансов у гостей. За две минуты до конца матча удален за нарушение в атаке Оши. Хотя там, судя по повтору, была симуляция Бонино. Сирена. Позорное поражение Вашингтона. Причем поражение тренерское. Тротц, Орлов, Шаттенкирк на выход ! И об игре вратарей. Бесподобный Флери против дважды пропустившего, берущиеся шайбы, Холтби. Отвратительная игра первого звена столичных. Где худшие – Оши и Бэкстрем. Лучшие у Вашингтона – это вторая тройка. Где все хороши. Но Кузнецов сильнейший в сегодняшнем матче у гостей. А герой матча, конечно, Флери. Сори за длинный пост. Он предназначен для тех, кто не видел игру.
05:30
Леший_
Айртон:) Леший_ Айртон:) Сеогдня Питтсбург проиграет!)) Гарантия атца!)) 13:25 3 МАЯ ======================================== Бу-га-гашеньки. 05:22 -------------------- Извините, мсье тролль, что не оправдал ваших ожиданий!)) Бгг.)) 05:25 ================== Наоборот, всё оправдал!))
05:29
Айртон:)
Sправедливый Да не трать на троллоло время!)) Ник-однодневка, видим в первый и в последний раз.))
05:29
songaila
Питтсбург - симулянты! Вашингтон играет как минимум не хуже пингвинов. Шаттенкирк, Йоханссон и Бураковский - балласт столичных. Овечкин вообще ничего не может. Что отличает великих хоккеистов - умение решать судьбы матчей в решающие минуты, Ови - не умеет. Первое звено Вашиков вообще мало что создает, тянет больше всего второе во главе с Кузнецовым и третье, побольше бы таких бойцов как Уилсон, а не этих недошведов - было б все ОК.
05:28
Айртон:)
Орлов как бэ плевал на гарантии Атца с высокой колокольни.))
05:27
fifa_guru
Как я и предполагал, без Кросби шанс выиграть у Вашиков - максимум 20%. Вот даже просто взять - Пингвины отыграли за минуту без Сида две шайбы, а Вашикам даются с трудом голы при двукратной разнице бросков (!!). Мастеровитости не так много у столичных по сравнению с Пингвинами, и в пасах и в ударах. С победой ПП! p.s. перед серией расписал пошагово победы в серии и пока идет правильно. правда я желал вашикам так, хотя в уме держал ПП )) (было так - 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4). смотрим дальше, игру в повторе погляжу только вечером
05:27
Индисс
Монька-Пристав.... Волобуев, вот вам...
05:26
Sправедливый
Леший_ Айртон:) Сеогдня Питтсбург проиграет!)) Гарантия атца!)) 13:25 3 МАЯ ======================================== Бу-га-гашеньки. --------------------------- Ну расстроился человек и спрогнозировал поражение на основание своих чувств. А "смеяться" ты будешь, если вдруг (а это вдруг довольно близко) "его" прогноз финала сработает (ПП-ЭО)
05:26
Проба положительна
Спокойной ночи) пойду спать)
05:26
Айртон:)
Леший_ Айртон:) Сеогдня Питтсбург проиграет!)) Гарантия атца!)) 13:25 3 МАЯ ======================================== Бу-га-гашеньки. 05:22 -------------------- Извините, мсье тролль, что не оправдал ваших ожиданий!)) Бгг.))
05:25
Проба положительна
Ещё один шажок к КС!! Молодцы!! Спокойно..уверенно...а Овечкин как всегда..клюшкой, как саблей!! Всех с победой!!!
05:25
Леший_
А на самом деле печально Вашингтону так проигрывать. И смех и грех...З.Ы. Бонино - сумулянт ещё тот:%))
05:25
Easycure
Ура! Вшам надо было МАФа вырубать, а не Сида. Он явно режим бога включил. Женя и Фил что совсем никакие сегодня.
05:24
Айртон:)
Божья кара, помноженная на сглаз Атца - страшная сила!)) Поздравления Пингвинам!))
05:24
Sправедливый
"Питтсбург" с победой! Молодцы! Так держать!
05:23
Леший_
Айртон:) Сеогдня Питтсбург проиграет!)) Гарантия атца!)) 13:25 3 МАЯ ======================================== Бу-га-гашеньки.
05:22