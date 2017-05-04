05:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон", Кузнецов забил гол

0
0
0
0
25

"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 3:2. Победную шайбу в этой встрече забросил Джастин Шульц с передачи Евгения Малкина, который отыграл 20 минут 12 секунд. Форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов провел на площадке 19 минут 56 секунд и забил гол. Александр Овечкин отыграл 19 минут 37 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 17 минут 33 секунды.

Эта победа позволила "Питтсбургу" увеличить отрыв в серии - 3-1. Следующий матч состоится в Вашингтоне.

НХЛ

Плей-офф 

1/4 финала 

Четвертый матч

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Наши: Малкин (20:12/1/0) - Овечкин (19:37/2/0), Кузнецов (19:56/6/1), Орлов (17:33/1/-1).

Счет в серии: 3-1 (3:2, 6:2, 2:3 ОТ).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

0
0
0
0
25
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (25)
Войти, чтобы оставить комментарий

skua

Тренер тренером... Смотрел игру по Sportsnet.ca тампосле второго периода по полочкам разобрали игру Овечкина. Оно просто катается на прямых ногах! В своей зоне толку никакого... он порой даже не знает, что ему делать. В большинстве (в нарезке было 2-3 момента) когда он просто 15 секунд стоит на одном месте... Вот в таких играх видно кто лидер и кто берет игру на себя. Да, он может раз щелкнуть или отдать 2 передачи в большинстве, но КПД по всей игре просто никакой. А его еще ведть подащат на ЧМ в месте с двумя другими... Какой толк от этой троицы будет ?

05:43

Монте-Кристо(Мститель) .

Индисс ................ Голову свою лечи. Я понимаю, что бесполезно. Но попробуй. В крайнем случае гильотина поможет.

05:41

Easycure

Пожары Шатта, Орлова, Орпика это беды манагеров вшей, никто их насильно не отдавал. А вот у пингвинов теперь треть стоимости не играет и как то победили.

05:39

Монте-Кристо(Мститель) .

Питтсбург сегодня выложился полностью. Сыграл на 100%. Боролся через не могу. Вашингтон матч провалил, сыграв на 60-70% своих возможностей. Куча ошибок. Нелепые удаления. Не было полной отдачи. А про ошибки защиты уже писать надоело. Приходится писать и о ненадежной игре Холтби. Но я ожидал подобного перед плей-офф, понимая что Холтби чересчур нервный вратарь. И чем ответственней матч, тем он больше нервничает, а значит более ненадежен. И отдельная история - это Тротц. Сегодня тренерское поражение. Ну не имеет тренер в матче делать столько глупости, сколько сегодня наделал коуч Вашингтона. Чем он еще раз доказал, что звезд с неба не хватает.

05:38

skua

СЭ, поменяйте заголовок на следующий: "Гол Орлова в свои ворота помог Питтсбургу обыграть Вашигтон"

05:37

gibson

Очередной скандал? Во всем виноват Бониньо?:-)

05:35

Sправедливый

Орлов, конечно, пожарит, мама не горюй. ))) Чудо (Холтби), что Кессел не забил после чудовищной ошибки Димона.

05:31

fifa_guru

songaila третье?? с орпиком который привез поражение в первой игре, и шаттенкирком. Эту пару защитников грязью не поливал только ленивый. А сколько забил бураковский? и где коннолли вообще? только уилсон молодец, и то бывает чересчур груб.. А первое звено это не только Овечкин. Сложи очки первого звена, а потом третьего и потом уже пиши какое из них лучше

05:31

Easycure

songaila, один не красивый момент с Бонино не показатель. на оши тоже странный свисток был. а удаления барашкина тоже симуляция?

05:31

Монте-Кристо(Мститель) .

Все в этом матче будет зависеть от того, как надежен в воротах Холтби. Слишком нервный вратарь у столичных. И чем сложнее матч, чем ответственнее, тем сильнее нервничает Холтби. Не вратарь, а лотерея. Первый период. Гудят недовольно трибуны, когда шайба у Нисканена. Сами трибуны сплошь желто-черного цвета. Напоминают инкубатор с цыплятами на птицефабрике. Матч начался в равной борьбе. Но на ровном месте Вашингтон пропускает гол на пятой минуте. Кто виноват ? Вопрос риторический. Конечно, Орпик. Заодно и Алзнер. Между двух застывших столбов проехал Хорнквист. Вышел один на один. Статистом стал и Холтби. Легко его обыграл форвард хозяев. Как-то слишком спокойно начал матч Вашингтон, заранее празднуя победу, а Питтсбург рвет и мечет. На 8 минуте необязательное удаление в атаке Овечкина. Бардак творится в стане столичных. Выстояли. Только на 12 минуте следует по-настоящему опасная затяжная атака Вашингтона. Естественно, звена Кузнецова. Но не получается бросок с пятачка по сути в пустые ворота у Уилсона. Гости перехватывает инициативу. Но опять нелепое удаление. Эллер нарушил правила в зоне Питтсбурга. Чудом выстояли столичные. Вот только у них ничего не получается в атаке. Полная импотенция. Даже при выходе два против одного Эллер и Бураковски сыграли невнятно. Кузнецов не забил в пустой угол ворот с пятачка. В большинстве гости. Шаттенкирк из убойной позиции не попадает в ворота. Сирена. Безобразно провел период Вашингтон против обескровленных хозяев. При этом сверхнадежен Флери. Чего нельзя сказать о Холтби. Второй период. В большинстве продолжает играть Вашингтон. Но Шаттенкирк раз за разом бросает сам, игнорируя Овечкина. На роковой пятой минуте 0:2. Орлов на ровном месте забивает гол в собственные ворота, решив пижонски сыграть вблизи своего пятачка. Холтби такой подлости не ожидал. Очередное умопомрачение Орлова. О которых я регулярно пишу весь сезон. Летом Вашингтону надо избавляться и от этого Троянского коня. Не только от Шаттенкирка. Конечно, приличные клубы Орлова не возьмут. Но для СКА сойдет. 1:2. Женя Кузнецов сокращает разрыв. Неожиданный кистевой из сложной позиции. Флери был закрыт своим защитником. Через минуту 2:2. Шмидт забивает дальним броском после затяжной атаки. Не выручил Флери. Хотя на пятачке Питтсбурга творился пожар. Овечкин там шороху навел. Что отвлекло вратаря хозяев. Натиск Вашингтона. И снова нелепое удаление у гостей. Карлсон. Хозяева выходят вперед в счете. Забивает Шульц броском от синей линии после передачи Малкина. Тут же Флери парирует с огромным трудом сильнейший бросок Овечкина. В большинстве Вашингтон. Но невнятно действуют в эти минуты столичные. Причем не Шаттенкирк, а Бэкстрем. Выстоял Питтсбург. И снова кошмарная ошибка в своей зоне Орлова. Очередное его умопомрачение. Он пошел в обводку в своей зоне, ошибся и последовал выход один на один с Холтби. Вратарь выручил. Опять в большинстве гости. 2+2. На льду звено Кузнецова, а не Бэкстрема. Пожар у ворот Флери. Тащит вратарь все броски. Нисканен попадает в крестовину. Уильямс и Кузнецов не забивают из выгоднейших позиций. Сирена. Намного лучше играет Вашингтон, чем в первом периоде. 29:14 его преимущество по броскам. Но хромает реализация моментов у второго звена. Которое в основном эти моменты и создает Крайне невнятно выглядят Оши и Бэкстрем. Третий период. В большинстве Вашингтон. Но нарушает правила на ровном месте в зоне соперника Овечкин. Зачем Тротц выпустил первое звено ? Если у него игра не идет. А второе рвет и мечет ? Ничего не получается в атаке у столичных. Дело даже до бросков не доходит. Лишь Эллер после индивидуального прохода вышел один на один. Но шикарен Флери. А между тем остается 10 минут до конца периода. Грамотно сушат игру хозяева. Тротц между тем продолжает выпускать все четыре тройки. Хотя давно нужно было перейти на игру тремя звеньями. А то и двумя. А еще говорят, что лысина – это признак ума. Врут ! Остается 5 минут. Штанга спасает ворота столичных. Не вижу никаких шансов у гостей. За две минуты до конца матча удален за нарушение в атаке Оши. Хотя там, судя по повтору, была симуляция Бонино. Сирена. Позорное поражение Вашингтона. Причем поражение тренерское. Тротц, Орлов, Шаттенкирк на выход ! И об игре вратарей. Бесподобный Флери против дважды пропустившего, берущиеся шайбы, Холтби. Отвратительная игра первого звена столичных. Где худшие – Оши и Бэкстрем. Лучшие у Вашингтона – это вторая тройка. Где все хороши. Но Кузнецов сильнейший в сегодняшнем матче у гостей. А герой матча, конечно, Флери. Сори за длинный пост. Он предназначен для тех, кто не видел игру.

05:30

Леший_

Айртон:) Леший_ Айртон:) Сеогдня Питтсбург проиграет!)) Гарантия атца!)) 13:25 3 МАЯ ======================================== Бу-га-гашеньки. 05:22 -------------------- Извините, мсье тролль, что не оправдал ваших ожиданий!)) Бгг.)) 05:25 ================== Наоборот, всё оправдал!))

05:29

Айртон:)

Sправедливый Да не трать на троллоло время!)) Ник-однодневка, видим в первый и в последний раз.))

05:29

songaila

Питтсбург - симулянты! Вашингтон играет как минимум не хуже пингвинов. Шаттенкирк, Йоханссон и Бураковский - балласт столичных. Овечкин вообще ничего не может. Что отличает великих хоккеистов - умение решать судьбы матчей в решающие минуты, Ови - не умеет. Первое звено Вашиков вообще мало что создает, тянет больше всего второе во главе с Кузнецовым и третье, побольше бы таких бойцов как Уилсон, а не этих недошведов - было б все ОК.

05:28

Айртон:)

Орлов как бэ плевал на гарантии Атца с высокой колокольни.))

05:27

fifa_guru

Как я и предполагал, без Кросби шанс выиграть у Вашиков - максимум 20%. Вот даже просто взять - Пингвины отыграли за минуту без Сида две шайбы, а Вашикам даются с трудом голы при двукратной разнице бросков (!!). Мастеровитости не так много у столичных по сравнению с Пингвинами, и в пасах и в ударах. С победой ПП! p.s. перед серией расписал пошагово победы в серии и пока идет правильно. правда я желал вашикам так, хотя в уме держал ПП )) (было так - 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4). смотрим дальше, игру в повторе погляжу только вечером

05:27

Индисс

Монька-Пристав.... Волобуев, вот вам...

05:26

Sправедливый

Леший_ Айртон:) Сеогдня Питтсбург проиграет!)) Гарантия атца!)) 13:25 3 МАЯ ======================================== Бу-га-гашеньки. --------------------------- Ну расстроился человек и спрогнозировал поражение на основание своих чувств. А "смеяться" ты будешь, если вдруг (а это вдруг довольно близко) "его" прогноз финала сработает (ПП-ЭО)

05:26

Проба положительна

Спокойной ночи) пойду спать)

05:26

Айртон:)

Леший_ Айртон:) Сеогдня Питтсбург проиграет!)) Гарантия атца!)) 13:25 3 МАЯ ======================================== Бу-га-гашеньки. 05:22 -------------------- Извините, мсье тролль, что не оправдал ваших ожиданий!)) Бгг.))

05:25

Проба положительна

Ещё один шажок к КС!! Молодцы!! Спокойно..уверенно...а Овечкин как всегда..клюшкой, как саблей!! Всех с победой!!!

05:25

Леший_

А на самом деле печально Вашингтону так проигрывать. И смех и грех...З.Ы. Бонино - сумулянт ещё тот:%))

05:25

Easycure

Ура! Вшам надо было МАФа вырубать, а не Сида. Он явно режим бога включил. Женя и Фил что совсем никакие сегодня.

05:24

Айртон:)

Божья кара, помноженная на сглаз Атца - страшная сила!)) Поздравления Пингвинам!))

05:24

Sправедливый

"Питтсбург" с победой! Молодцы! Так держать!

05:23

Леший_

Айртон:) Сеогдня Питтсбург проиграет!)) Гарантия атца!)) 13:25 3 МАЯ ======================================== Бу-га-гашеньки.

05:22