Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Лос-Анджелес"

"Питтсбург" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Фила Кессела.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин сделал результативную передачу, форвард "Кингз" Никита Щербак очков в этой игре не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Лос-Анджелес" - 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Каллен - 3 (мен., Раст, Дж. Джонсон), 6:58 - 1:0. Раст - 5 (Кросби, Гюнтцель), 13:04 - 2:0. Маззин - 3 (Копитар, Иафалло), 23:22 - 2:1. Пирсон - 4, 28:29 - 3:1. Лафф - 7 (Вагнер, Даути), 30:06 - 3:2. Иафалло - 6 (бол., Кемпе, Маззин), 52:30 - 3:3. Кессел - 14 (бол., Малкин, Мяяття), 63:59 - 4:3.

Вратари: Мюррей - Куик.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (12+13+8+3) - 41 (15+9+13+4).

Наши: Малкин (17.30/3/-2) - Щербак (8.33/3/0).

16 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.