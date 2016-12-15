Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Бостон"

"Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл "Бостон" - 4:3. Решающую шайбу забросил нападающий Брайан Раст, одним из ассистентов Раста выступил российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин.

"Питтсбург" одержал седьмую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Бостон" - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Маршан - 9 (Бэкес, Бержерон), 10:48 - 0:1. Шульц - 5 (Кросби, Шири), 12:49 - 1:1. Крейчи - 5 (Шаллер, Пастрняк), 26:40 - 1:2. Бонино - 5 (бол., Дэйли, Мюррей), 29:47 - 2:2. Шири - 8 (бол., Дюмулин, Шульц), 49:02 - 3:2. Пастрняк - 19, 53:20 - 3:3. Раст - 8 (МАЛКИН, Шульц), 61:24 - 4:3.

Вратари: Мюррей - Раск.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 37 (11+12+13+1) - 44 (16+16+10+2).

Наши: Малкин (18:57/4/0) - - .

15 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.