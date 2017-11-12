Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

"Нэшвилл" в серии буллитов обыграл "Питтсбург" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Хищники" одержали четвертую победу кряду, а "Пингвины" не могут победить две встречи подряд.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал новичок команды, нападающий Кайл Террис, недавно обменянный из "Оттавы". У "Питтсбурга" гол и передачу на свой счет записал Фил Кессел.

Нападающий Евгений Малкин провел на льду 20 минут, за которые нанес два броска по воротам, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности "+2". Защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин за 19 минут игрового времени нанес один бросок, сделал три силовых приема, 4 раза блокировал броски соперников и заработал показатель "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Питтсбург" – 5:4 Б (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Раст – 2 (мен., Летанг), 11:58 – 0:1. Террис – 4 (Саломяки), 22:01 – 1:1. Суббан – 4 (бол., Форсберг, Арвидссон), 23:52 – 2:1. Смит – 5 (бол., Форсберг, Джохансен), 25:29 – 3:1. Кессел – 7 (МАЛКИН, Летанг), 32:27 – 3:2. Гюнтцель – 5 (Шульц), 42:27 – 3:3. Ярнкрок – 3 (Террис, Смит), 44:46 – 4:3. Дюмулин – 1 (Шири, Кессел), 47:43 – 4:4.

Победный буллит: Форсберг.

Вратари: Ринне – Джерри.

Штраф: 10 – 14.

Броски: 28 (5+10+12+1) – 30 (6+16+6+2).

Наши: Емелин (19:49/1/-2) – Малкин (20:54/2/+2).

12 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.