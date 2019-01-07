Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в игре с "Чикаго"

"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Питтсбург" - 5:3. Нападающий "Блэкхокс" Патрик Кейн сделал в этой игре 3 результативные передачи.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин сделал 1 передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Чикаго" - 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Голы: Хернквист - 15 (Малкин, Симон), 2:43 - 1:0. Гюнтцель - 18 (Летанг, Раст), 4:33 - 2:0. Дебринкэт - 19 (бол., Кейн, Густафссон), 16:23 - 2:1. Куниц - 1 (Крюгер, Дальстрем), 26:46 - 2:2. Брассар - 7 (Кессел, Петтерссон), 29:49 - 3:2. Кит - 1 (Сибрук, Кейн), 36:59 - 3:3. Стром - 10 (Кейн, Тэйвз), 41:48 - 3:4. Тэйвз - 17 (п.в.), 59:33 - 3:5.

Вратари: Десмит (58:23 - 59:05, 59:28 - 59:33) - Уорд.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 34 (12+16+6) - 31 (7+14+10).

Наши: Малкин (17.14/3/-1) - Анисимов (16.14/0/-1).

7 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.