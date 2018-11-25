Передача Малкина и хет-трик Гюнтцеля принесли "Питтсбургу" победу над "Коламбусом"

"Питтсбург" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Джейк Гюнтцель.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу за 17 минут 43 секунды на площадке. Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин отыграл 18 минут 56 секунд, заработав "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Коламбус" - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Голы: Харрингтон - 1 (Дженнер, Фолиньо), 5:14 - 0:1. Пирсон - 3 (Кессел, Малкин), 5:59 - 1:1. Гюнтцель - 9 (Кросби, Летанг), 7:27 - 2:1. Гюнтцель - 10 (Кросби, Летанг), 16:31 - 3:1. Аткинсон - 15 (Дубински), 33:04 - 3:2. Гюнтцель - 11 (Симон, Летанг), 35:54 - 4:2.

Вратари: Десмит - Корписало (57:48).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 36 (14+14+8) - 39 (11+13+15).

Наши: Малкин (17.43/3/+1) - Панарин (18.56/1/-2).

25 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.