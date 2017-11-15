Передача Малкина и долгожданный гол Кросби помогли "Питтсбургу" победить "Баффало"

"Питтсбург" на своем льду обыграл "Баффало" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" потерпели третье поражение кряду.
В составе "Баффало" 3 (1+2) очка набрал Сэм Райнхарт. Защитник Виктор Антипин не попал в состав на эту игру. У "Питтсбурга" дублем отметился Конор Шири, капитан команды Сидни Кросби прервал 11-матчевую безголевую серию и записал на свой счет 2 (1+1) очка.
Форвард "Пингвинов" Евгений Малкин сделал результативную передачу, проведя на льду 18 минут и нанеся 6 бросков по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Баффало" – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Виктор Антипин
- Конор Шири
- Сэм Райнхарт
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