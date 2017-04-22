Передача Кузнецова в овертайме помогла "Вашингтону" обыграть "Торонто"

"Вашингтон" обыграл "Торонто" в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 2:1 в овертайме. Победную шайбу с передачи Евгения Кузнецова забросил Джастин Уильямс. Россиянин набрал 3-е (1+2) очко в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 19 минут 29 секунд, несмотря на грубый прием Назема Кадри в первом периоде. Россиянин повредил колено и ушел с площадки с помощью физиотерапевта, но вышел на лед во втором периоде. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты 34 секунды, его коллега по амплуа из "Торонто" Никита Зайцев отыграл 22 минуты 31 секунду.
После этого результата "Вашингтон" вышел вперед в серии - 3-2. Следующий матч состоится на площадке "Торонто" 24 апреля.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Пятый матч
"Вашингтон" - "Торонто" - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Оши - 3 (бол., Бэкстрем, Шаттенкирк), 18:15 - 1:0. Мэттьюс - 3 (Нюландер, Хаймэн), 26:00 - 1:1. Уильямс - 3 (КУЗНЕЦОВ, Юханссон), 61:04 - 2:1.
Вратари: Холтби - Андерсен.
Штраф: 12 - 10.
Броски: 28 (11+4+11+2) - 25 (6+8+11+0).
Наши: Овечкин (19:29/3/0), Кузнецов (17:01/6/0), Орлов (22:34/1/0) - Зайцев (22:31/1/0).
Вашингтон. Verizon Center.
Счет в серии: 3-2 (3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ, 5:4).
Alexander Ovechkin injured after this collision with Nazem Kadri, who gets a two-minute tripping penalty pic.twitter.com/YkWhap8ais– Jeff Veillette (@JeffVeillette) 21 апреля 2017 г.
Монте-Кристо(Мститель) .
Я не стал писать про то, что Кадри пытались отомстить в отчете. По двум причинам. 1) Явных попыток отомстить не было. И быть не могло. Это не просто плей-офф, а крайне тяжелый и упорный плей-офф. Где любое удаление чревато. В регулярке бы Кадри изуродовали. Но не в данной ситуации. 2) Чтобы отчет не получился слишком длинным. А о попытках наказать Кадри. О жалких попытках можно написать отдельно. В отчете только суть, передающая накал игры. Чтобы не размениваться на детали.
06:15
ВиталийГ
Лучше-ка Вам отгадать загадку: если вдруг "Вашингтон" пройдет "Питтсбург" (чудеса ведь бывают иногда), с кем ему лучше играть, с "Оттавой" или с "Рейнджерс"?
06:10
ВиталийГ
Братцы, тока не ругацца!!!
06:07
Монте-Кристо(Мститель) .
🚀 Русские нагнут весь ми ............... Нагнутый, монтю в зеркале увидишь.
06:05
ВиталийГ
Не-ре, уважаемый Мститель! Продолжай в том же духе! Комментарии пиши и не смей не писать!!!
06:04
Монте-Кристо(Мститель) .
После данной игры интересно выделить лучших нападающих у Вашингтона в прошедших пяти матчах. По наибольшему вкладу в победы команды. Очевидно, что это Уильямс и Оши. Они делят 1-2 места. Бэкстрем на третьем месте, после сегодняшней передачи на Оши. Овечкина Уильямс отодвинул на четвертое место. На пятом с небольшим отставанием от Сани - Уилсон. На шестое с седьмого вышел Женя Кузнецов. Юхансон - №7. С небольшим отставанием от Кузнецова. На восьмом Бураковски. Неплохо играет. Имеет моменты почти в каждой игре. Но не везет. В основном из-за того, что партнеры виноваты. Но в прошлой игре организовал 4 и 5 голы Вашингтона. Остальные четверо нападающих пока себя никак не проявили.
06:04
🚀 Русские нагнут весь ми
Вот Монтя, зачем ты пишешь комментарии. Прочитал твой комментарий - ты же вводишь народ в заблуждение! Все то, что ты написал - люди могут и в хайлайте увидеть. А дух игры ты не передал! А дух игры заключался в грязном хите на Овечкине, который проигнорировали судьи, и в начавшемся избиении игроков Торонто, которым били клюшкой по морде, по коленям, а Комарову сломали нос (и судьи вынуждены были не реагировать на это, выписав только пару удалений, потому что понимали, что сами потеряли нить игры, не удалив Кадри). Вот вся соль игры-то! А так игра была скучна... Игра была равна, играли два ... (подходит под описание всех 5 матчей серии)
05:58
Монте-Кристо(Мститель) .
Представляю, что будет в шестом матче в Торонто. А главное, чтобы Саша играл. И играл на все 100%.
05:52
🚀 Русские нагнут весь ми
Но в чем-то Монтя прав. Назовите вашего любимого игрока: Александр Овечкин/Сидни Кросби. Думаю, лучшего теста для выявления секс. меньшинств в мире не существует. Запатентовать что ли
05:49
🚀 Русские нагнут весь ми
Не понимаю, зачем вы на евроспорте смотрите?? Смотрите на английском в инете, там шикарные повторы и статистика всякая у TSN. Это же ЕВРОспорт, там Веселые (гномики) работают. Это ж очевидно. Вы б еще на Эхе Мацы трансляции смотрели)) =========================== По Монте: на одном из повторов четко было - там Ови его долбит, а Нисканен сбоку сразу по колену бьет, вот Кадри и согнулся. Я тож сначала подумал: офигеть он дайвер, Суарес тихо завидует - а там Нисканен по колену врезал (с задней стороны). ================= Ну и еще: после хита на Овечкине началась грязь. Судьи сами виноваты, не удалив Кадри до конца игры - потому и упустили нити игры. И сломанный нос Комарова, удары по колену Кадри, удары Овечкина клюшкой в грудь Кадри незаметно от судей, удар Ови клюшкой в рожу защу (шлагбаум а-ля Емелин в легендарном матче со шведами ЧМ-2012) - это все из-за того, что Кадри до конца не удалили. А как известно, если нет суда справедливого, то будет суд линча
05:40
Монте-Кристо(Мститель) .
По поводу момента с Овечкиным. Удаление 100%. Слишком низко подсел Кадри. Что было чревато травмой игрока, против которого был применен силовой прием. Это аксиома.
05:31
🚀 Русские нагнут весь ми
А в принципе, игра прошла хорошо. Победа, упырю рыжему нос сломали, Женя в овере решил. Игра прошла хорошо
05:30
🚀 Русские нагнут весь ми
Мистер Плей-офф (нет, не Уильямс, Веселый. Женя Кузнецов) решил игру. В принципе, он таких моментов для своих партнеров создает 4-5 в каждой игре. Просто деревяшки не забивают. Юхансон - это вообще что-то с чем-то. Сколько у него моментов было в серии: по чистому льду, чуть ли не впустые - ни одного гола, да и по воротам по-моему ни разу не попал, все время выше бьет
05:30
Монте-Кристо(Мститель) .
У меня нехорошие предчувствия относительно матча, который начнется через десять минут. А вызваны они тем, что Вашингтон в двух предыдущих играх подсаживался физически к концу второго периода, третий полностью проваливал. А добился овертайма в третьей игре и победил в четвертой только за счет резвого начала матчей и удаче, что поворачивалась к столичным лицом в дебюте. Бэбкок прекрасно понимает это. И если Торонто удастся сдержать натиск Вашингтона в первом периоде, то большие проблемы в третьем столичным гарантированы. Рад ошибиться. И надежда на то, что Тротц тоже сделает выводы. Первый период. Осторожное начало матча. Натиска Вашингтона нет. Комментатор на Евроспорте тоже меланхолик. Кстати, он не представился. Но это не Кузмак и не Мосалев. Тех я знаю. После 10 минут ни одной опасной атаки Вашингтона, ни одного голевого момента. Торонто же создало один голевой момент в первой смене. 15 минута. Вашингтон в большинстве. Тройка Бэкстрема и в зону войти не могла. Звено Кузнецова за свои 30 секунд сумела забить гол. Но его после повтора не засчитали. Андерсен поймал шайбу в ловушку, летящую в ворота. На повторе четко видно, что ловушка полностью находится за линией ворот. Но гол не засчитывают. Опять более чем странное решение арбитров. На 18 минуте тяжелую травму получает Саша Овечкин. Он набрал скорость на выходе из своей зоны. Под него подсел Кадри, пытаясь применить силовой прием. Удар колена Овечкина о бедро Кадри был страшен. Две минуты Саша не может встать. С помощью партнеров и доктора с трудом покидает площадку. Удаление Кадри бесспорно, силовой прием выполнен с нарушением. Которое быстро реализует Оши. Он добил шайбу в пустые ворота. Инстинкт убийцы у Ти-Джея продолжает работать. Бесит комментатор Евроспорта, который весело обсуждает травму Овечкина, у него сразу улучшилось настроение. Смеется. Из него полился поток слов. Заметно, что этот мерзавец не любит Сашу. Видимо плаксафил. Из меньшинств. Второй период. Комментатор точно из меньшинств. Весь перерыв захлебывался от восторга, восхваляя плаксу. Овечкин вышел на второй период. У плаксафила сразу испортилось настроение. Правда смеется, что в этот раз обошлось и пока Овечкин на льду. Сделав акцент на слове «пока». Где берут таких мерзавцев ? В СССР бы ему «волчий билет» за это выписали на раз. Саня на 5 минуте не использовал супермомент… Досадно. Плаксафил явно болеет против Вашингтона. Орет, как оглашенный, при каждой атаке Торонто. 1:1… Мэттьюз добил шайбу в пустые ворота. Радость комментатора неописуема. Кричит, что жизнь налаживается. До чего эти из меньшинств отвратительны. Он более мерзок, чем Орлов на матчах Зенита. В перерыве найду другой канал. Чтобы не слышать гномика. На 8 минуте Бураковски организовал сам себе выход один на один. Шикарный момент. Но не забил. Тут же удаление у Вашингтона. Гномик захлебывается от радости. Не смог дождаться перерыва. Включил Сетанта спорт. Надеюсь тут комментатор натурал, а не из поклонников плаксы. Второе удаление у Вашингтона. Выстояли. Но удаления столичных напрягают. Раз они пошли, то это говорит об усталости игроков хозяев. Хотя игра по сути равная. Только атак Торонто стало больше и они стали острее. Все, как в трех предыдущих играх. На последней минуте опять странные решения принимают судьи. Овечкин слегка ударил Кадри клюшкой по руке. Клоун падает, корчится от боли и держится за ногу. Явная симуляция и должно быть удаление на две минуты. Но удаляют Нисканена. Две минуты Кадри не дают. Странно. Торонто снова в большинстве. В третьем матче серии засуживают Вашингтон. Вот вам и лучшая лига. И ее честный хоккей. Честность и честь тут и не ночевали. Хотя все давно было ясно после нескольких фальшивых MVP Кросби. Третий период. Вашингтон выстоял в меньшинстве. На 3 минуте удаление уже у Торонто. Столичные тоже действовали не лучшим образом. На 7 минуте удален Уилсон. А ведь Вашингтон последние шесть минут непрерывно атаковал. Дважды мог забить. Один раз попал в штангу Карлсон. Чудом выстоял Вашингтон. Холтби сделал суперсейв, отразив бросок в упор с пятачка. Остается ровно 10 минут. Напряжение матча достигло накала. Давят хозяева. Особенно остро у ворот Андерсена, когда на льду тройка Кузнецова. Понимает, что они лучшие, и Тротц, поэтому вторая тройка дольше всех находится на льду у Вашингтона. Уильямс не забил из убойной позиции. Имел момент Шмидт. Но и Торонто опасно контратакует. Бураковски бросает ! Андерсен тащит. Остается минута. Кузнецов ! Вратарь… Уильямс бросает с пятачка. Не ждал пас Джастин и сплоховал. Овертайм. Вся надежда у меня на второе звено столичных. Опасный момент у ворот Холтби. Обошлось. ГОЛ !!! Тройка Кузнецова забивает победный гол. УИЛЬЯМС С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЖЕНИ !!! Бросок с пятачка. Сказочник бессилен. Лучшие игроки. 1-Уильямс. 2- Холтби. 3-Оши.
05:28