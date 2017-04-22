Передача Кузнецова в овертайме помогла "Вашингтону" обыграть "Торонто"

"Вашингтон" обыграл "Торонто" в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 2:1 в овертайме. Победную шайбу с передачи Евгения Кузнецова забросил Джастин Уильямс. Россиянин набрал 3-е (1+2) очко в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 19 минут 29 секунд, несмотря на грубый прием Назема Кадри в первом периоде. Россиянин повредил колено и ушел с площадки с помощью физиотерапевта, но вышел на лед во втором периоде. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты 34 секунды, его коллега по амплуа из "Торонто" Никита Зайцев отыграл 22 минуты 31 секунду.

После этого результата "Вашингтон" вышел вперед в серии - 3-2. Следующий матч состоится на площадке "Торонто" 24 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Вашингтон" - "Торонто" - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Оши - 3 (бол., Бэкстрем, Шаттенкирк), 18:15 - 1:0. Мэттьюс - 3 (Нюландер, Хаймэн), 26:00 - 1:1. Уильямс - 3 (КУЗНЕЦОВ, Юханссон), 61:04 - 2:1.

Вратари: Холтби - Андерсен.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 28 (11+4+11+2) - 25 (6+8+11+0).

Наши: Овечкин (19:29/3/0), Кузнецов (17:01/6/0), Орлов (22:34/1/0) - Зайцев (22:31/1/0).

Вашингтон. Verizon Center.

Счет в серии: 3-2 (3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ, 5:4).