Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" победить "Детройт", Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" нанес поражение "Детройту" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. В составе хозяев по три очка набрали Никлас Бэкстрем (1+2) и Ти. Джей. Оши (2+1). Российский форвард "столичных" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Александр Овечкин очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Детройт" – 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Голы: Юханссон - 18 (КУЗНЕЦОВ, Уильямс), 5:57 - 1:0. Атанасиу - 12 (Спроул, Ванек), 13:30 - 1:1. Атанасиу - 13 (бол., Ванек), 16:23 - 1:2. Коннолли - 12 (Эллер, Алзнер), 18:30 - 2:2. Оши - 21 (Карлсон, Бэкстрем), 21:16 - 3:2. Зеттерберг - 12 (Манта, Нюквист), 41:25 - 3:3. Карлсон - 6 (Оши), 44:15 - 4:3. Оши - 22 (бол., Бэкстрем, Юханссон), 54:18 - 5:3. Бэкстрем - 16 (п.в., Бигл), 58:28 - 6:3.
Вратари: Холтби - Мразек (56:53 - 57:56, 58:06 - 58:28).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 31 (13+12+6) - 17 (6+6+5).
Наши: Кузнецов (16:11/1/-1), Овечкин (13:54/0/+1), Орлов (22:02/0/0) – -
Вашингтон. Verizon Center.
"Бостон" – "Сан-Хосе" – 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Голы: Бэкес - 12 (Краг, Крейчи), 0:52 - 1:0. Торнтон - 4 (Хертл), 7:51 - 1:1. Бержерон - 14 (Бэкес, Карло), 15:52 - 2:1. Пастрняк - 23 (бол., Бержерон), 17:31 - 3:1. Браун - 3 (Кутюр, Марло), 21:08 - 3:2. Шаллер - 7 (Нэш, Мур), 33:04 - 4:2. Пастрняк - 24 (бол., Бержерон, Маршанд), 39:11 - 5:2. Майер - 3 (Уорд, Хертл), 57:23 - 5:3. Маршанд - 24 (п.в., Бержерон, Бэкес), 59:30 - 6:3.
Вратари: Раск - Джонс (Делл, 20:00, 57:37 - 59:30).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 33 (12+15+6) - 26 (11+9+6).
Бостон. TD Garden
Werewolf
bezik если ставить на Троца, то коэф-т давай 1 к 16. А то еще ставки одинаковые. Еврейская сущность русского Антошки проявилась? Марун тоже не выиграет никогда Ришар, но разве не очевидно, что именно Макди его прокачал. Причем офигеть как_________Ему не очевидно.........._____И коэффициент не 1 к 16, не ясно же еще кто выйдет. Так что бери как минимум 1 к 24, а то и к 30
17:45
bezik
если ставить на Троца, то коэф-т давай 1 к 16. А то еще ставки одинаковые. Еврейская сущность русского Антошки проявилась? Марун тоже не выиграет никогда Ришар, но разве не очевидно, что именно Макди его прокачал. Причем офигеть как
17:06
Марио66
Слишком много тренеров было уволено в Вашингтоне за последние несколько лет, чтобы считать ,что Тротц якобы может ущемлять главную звезду франшизы.
16:15
Werewolf
Монте-Кристо(Мститель) . 🚀 Русские нагнут весь ми ............... В этот раз ты все четко и по делу написал. Крепко Тампакса уделал. Затычки в каждой дырке. Только с ним бесполезно спорить. Там никакой логики. Одна софистика и вода. Я теперь вообще его посты не читаю. Мне мнение идиотов неинтересно._____________Обделался, так уж молчи ))))) Сам написал, что Овечкин привык когда на него играют )))))))) А Сид да........никого ни кем не сделал. Только вот кто у него в партнерах то был? Можешь посмотреть ростеры ))))) Самые сильные Куниц (до недавнего перевода в 4 звене пылил) и Кук (ваще кто это после ухода от сида?). Малкин с Сидом играл в 98 году. Что там Малкин выиграл? Правильно......арта и смайта....в среднем за игру набирал больше Сида......Больше за свои сезоны Малкин НИ РАЗУ НЕ НАБИРАЛ в среднем за игру больше Сида......даже сезон 2012 года, когда (по вашим же словам Малкин включил режим бога)....У малкина тогда в среднем было 1,45 очка за игру, а у Сида за 36 игр до травмы 1,56 очка за игру.......совпадение, что Малкин стал Лучшим в команде в сезон с Сидом? Странное совпадение за 10 лет ))))))) Вот вам призы, ребятушки. Играл с Сидом? Играл. Вы же это спрашивали? Теперь будете отмазываться что Малкин самодостаточен? А теперь смотрим на достижения Евгения - 2009 год вместе с Сидом и 2012 год, когда пришлось самому катать и когда у чувака прошел ЛУЧШИЙ В ЖИЗНИ ГОД. И то если бы не травма Сида, ХЗ кто был бы лучшим ))))) ...... Все, исключая эти два года больше у Женька нет ничего в НХЛ........ Вообще....... Вы же предлагали Шири на Морриса вывести.......Я вам дал НОРМАЛЬНОГО хоккеиста, которого вывели. И если бы с Сидом бок о бок провел хоккеист, который твердое место хотя бы во второй пятерке занимает - был бы в призах чувак. А вся тактика тренера по поводу третьей пятерки у пингвинов строится на том, что сиду любое бревно дай в напарники - оно нормально играть будет, поэтому хорошими хоккеистами можно второе и третье разбавить ) А если вы этого не видите, то аналитики вы те еще ))))))))) Кунц после своего перевода к Сиду за последние 5-6 матчей набрал чуть ли не столько же, сколько до этого в 4 звене ))))))) А так да.....Шири то он игрок топ 3 любой команды ))))) Я б на его характеристики Мони посмотрел, если бы он с Овечкиным в одном звене играл ))))) Если уж Бэкстрем у него ничего не делает и при этом идет на 5 месте в общем списке на Росса и лучший по очкам у Вашиков ))))) Если б к сиду Бэкстрема, у сида очков уже было бы раза в полтора больше, как и у Бэкстрема ))))))
13:26
.BattleFish.
🚀 Русские нагнут весь ми Итак, диванные. Кто за Тротца не словоблудием, а рублем готов проголосовать?)) 12:42-------------ишь какой хитрый! Твои условия изначально не выгодные, вот если бы ты говорил, что Тротц, Йео, Бэбкок или какой другой возьмет в этом сезоне Стенли, а кто то бы ставил на то что этот тренер не возьмет Стенли, я бы первый с тобой на 50000 рублей легко поспорил!))) Тебе евреев не обмануть!)
13:17
.BattleFish.
unLost14 Овечкин-лев. Кросби-крысёныш. Бэкстрем-малозаметный. Индис-фошыст предатель. Рыба-это Индис. Нагнутый-мастер честных пари. Ну и Троца долой, конечно! Краткий обзор НХЛ за неделю, а также иных околохоккейных событий)) 12:03--------------ахахахаха скандалы, интриги, расследования!)))
13:14
🚀 Русские нагнут весь ми
Итак, диванные. Кто за Тротца не словоблудием, а рублем готов проголосовать?))
12:42
unLost14
Овечкин-лев. Кросби-крысёныш. Бэкстрем-малозаметный. Индис-фошыст предатель. Рыба-это Индис. Нагнутый-мастер честных пари. Ну и Троца долой, конечно! Краткий обзор НХЛ за неделю, а также иных околохоккейных событий))
12:03
Монте-Кристо(Мститель) .
🚀 Русские нагнут весь ми ............... В этот раз ты все четко и по делу написал. Крепко Тампакса уделал. Затычки в каждой дырке. Только с ним бесполезно спорить. Там никакой логики. Одна софистика и вода. Я теперь вообще его посты не читаю. Мне мнение идиотов неинтересно.
12:01
🚀 Русские нагнут весь ми
Так Кросби 10 лет с одним Шири играет? Вот оно как, Михалыч! Не повезло, конечно. Так бы уж точно кого-нибудь до Ришара прокачал. Ведь он же самый великий и делает других лучше)))
11:57
🚀 Русские нагнут весь ми
Ох, бедняга Кросби, уже 10 лет с одним Шири играет, никак ему не дают нормального партнера)) А так бы уж точно до Ришара кого-то за 10 лет прокачал. Ведь он же делает других лучше и самый великий. Но не судьба, видать))))
11:52
Werewolf
Нагнутая опять проявляет чудеса изворотливости - говорила что нечестно поступил Индисс, когда спорил с упертым, потому что там у Индисса вариантов выигрыша было больше. Теперь предлагает спорить 1 один исход против 30 ))))))) До нее не доходит никак, что улучшать игру к плову вовсе не гарантирует победу в плове )))))))) так коуч в середине сезона игрокам говорит - чуваки, я нашел тактику, которая нам 100% принесет победу в плове )))))) После этого данный персонаж пытается аналитиком еще выступать )))))))))
11:52
Werewolf
Фанаты овечкина все меряют Ришарами ))))))) интересно почему ))))) Пора саньку бонус давать за пропаганду этого ОДНОГО из многих призов НХЛ в России ))))) До его появления, хоть наши и выигрывали тот же ришар, к нему относились "молодец что выиграл" ))))) больше стенли, харт и линдсей ценился как-то ))))))))) А логика зашкаливает.......В прошлом сезоне Шири набрал за 44 игры 10 (неплохо так) очков.......в этом сезоне с Сидом за 42 игры уже 35 (!!!!!!!!) очков........Это типа не прокачал чувака.......или же сид должен мою бабушку до Ришара довести? )))))) Пусть шири радуется 0,83 за игру...... без сида у него меньше 0,25....... нагнутая вообще аналитег тот еще )))))) При этом игроку 25 лет и говорить о том, что он повзрослел и начал играть по другому (за одно лето) просто глупо........
11:45
🚀 Русские нагнут весь ми
Повторяю вопрос - кто на бабло спорит, что Тротц КС не возьмет со своей "великой" стратегией? Ау, все слились?)))
11:25
🚀 Русские нагнут весь ми
Еще раз, дубина, спрашиваю. Кто с Кросби за 10 лет карьеры Ришара получил?)) Кто-то, например, Чичу до Ришара прокачивал. Есть 100500 игроков лиги, с которыми партнеры больше очков набирают, с любым нормальным центром партнеры начинают больше очков набирать. С Кузей деревяшка Уильямс рекордные для себя за последние 5 лет очки и голы набрал (хотя ему уже 35). С Малкиным Нил рекордные для себя очко за игру выбивал (в Нэшвилле в 2 раза хуже). И тд. Но если игрок ВЕЛИКИЙ, ЛУЧШИЙ в мире да еще ДЕЛАЕТ ПАРТНЕРОВ лучше - логично, что хоть одного до Ришара прокачает. Где Ришар?))
11:14
Werewolf
Монте-Кристо(Мститель) . Возможно, что и травма руки у Овечкина. Ни одного броска. Один легкий наброс за всю игру на пятачок. В стыки не шел. Избегал их. Если бы с Шубской поругался, то наоборот злее стал. Хотя любовь штука странная. Болезнь. Сродни шизофрении. На всех действует по разному. Но не думаю, что Овечкин рохля. Значит, либо травма руки, либо протест против Тротца. Итальянская забастовка. Когда все делается строго по правилам, а на выходе нулевой эффект. Уже и С.С. задается вопросом, что с Овечкиным ? Прервал серию из 315 матчей, в которых бросал по воротам соперника. А С.С. пишет, что вся Америка удивлена, что с Овечкиным ?_______Снова травма паха.....А потом опять Овечкин и его мать интервью дадут что никакой травмы не было
11:06
Werewolf
Одни эмоции у нагнутой )))) ноль фактов ))))) Скунца называли топ 3 игроком любой команды пока играл С Сидом........В этом сезоне с Сидом играли игроки....гм...ну максимум третьего звена - стоит посмотреть на их стату......Шири 42 игры 35 очков......0,83 очка за игру (игрок максимум 3 звена)......для сравнения можно взять супермегазвезду Овечкина 55 игр 50 очков........0,9 очка за игру......так то да....Шири полное Гумно )))))))))) Для примера Бескстрема перевели от Овечкина в начале сезона во второе звено - чувак очков еще больше начал набирать. А на счет смайта пусть пыхтят )))))) нагнутая то лучший хоккейный эксперт в мире....только вот что-то не приглашают его на голосование ))))))) Бэтман сволочь, всех подговаривает. Даже СЭ подговаривает ставить Сида в рейтинге выше Овечкина ) Вселенский заговор ) Малкину не мешали партнеры по команде феерить на ЧМ 2012 года....Овечкину не та команда опять......он может только в сборной Канаде играть почему то)))))))
11:05
Монте-Кристо(Мститель) .
Возможно, что и травма руки у Овечкина. Ни одного броска. Один легкий наброс за всю игру на пятачок. В стыки не шел. Избегал их. Если бы с Шубской поругался, то наоборот злее стал. Хотя любовь штука странная. Болезнь. Сродни шизофрении. На всех действует по разному. Но не думаю, что Овечкин рохля. Значит, либо травма руки, либо протест против Тротца. Итальянская забастовка. Когда все делается строго по правилам, а на выходе нулевой эффект. Уже и С.С. задается вопросом, что с Овечкиным ? Прервал серию из 315 матчей, в которых бросал по воротам соперника. А С.С. пишет, что вся Америка удивлена, что с Овечкиным ?
11:01
🚀 Русские нагнут весь ми
Ну и не был бы он канадцем и не имел всех этих командных медалей, а скажем, американцем. То ничем был бы не хуже того же Кейна, которого ЛУЧШИМ в мире никто не называет. И Кейн 3 КС и Конн Смайт хоть честно выиграл, в отличие от Свина, которому стыдно должно быть. Ковальчуку хватило ума и совести MVP свой блатной Дадонову отдать
10:38
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf Вот это я и говорил все время. Сид лучше тем, что ДЕЛАЕТ ДРУГИХ рядом с собой лучше (отсюда и передачи, и победы команды), Овечкина лучше ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ........ ============================================================================================================= Ахахахаха, в голове одни опилки и клише. Сид делает других лучше. НУ И КТО С НИМ РИШАР ЗАВОЕВАЛ??? ИМЯ назови! Если такой суперстар, второй Грецки, ЛУЧШИЙ игрок в мире, да еще и других лучше делает - хоть одного-то до Ришара должен был прокачать. Имя назови! А как этот клоун в КС играет - Малкин КОнн Смайт, второй Конн Смайт липовый дали, 3я тройка и вратарь решили. Ни одного КС не выиграл сам по себе. А ОИ? Даже смешно говорить. Есть там голы-очки единичные, все матчи до финала команда протащила. Ничего сам не выиграл, никого до Ришара не прокачал, кого он там делает лучше?? В хороших командах только до медалей доезжает
10:34
🚀 Русские нагнут весь ми
102е место в лиге по очкам. Не может 2 года подряд попасть в плов (16 лучших команд). Все, что нужно знать о Бержероне)))
10:30
Werewolf
Монте-Кристо(Мститель) . Sправедливый ................ Не уподобляйся некоторым. Не иди против логики и не доводи ситуацию до абсурда. _____________Про логику......"Что покажет плей-офф. Хотя там его те же Овечкин с Бэкстремом и спасут от падения носом в грязь."____________Что-то 10 лет никого спасти не могут, а это спасут прям. Если они спасут, то получится, что новая система себя оправдала. _____________________"Овечкин достиг того, чего достиг именно благодаря своей фирменной игре, своему стилю. Агрессивному, порой эгоистичному, когда другие играют на него."______________Мне даже и говорить больше ничего не надо. Этот человек спорил со мной что Овечкин сам себе суперстар. Теперь сам говорит, что тот привык быть эгоистом (это в командной-то игре) и привык когда на него другие играют. Апплодисменты!!!!!! Вот это я и говорил все время. Сид лучше тем, что ДЕЛАЕТ ДРУГИХ рядом с собой лучше (отсюда и передачи, и победы команды), Овечкина лучше ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ........
10:28
🚀 Русские нагнут весь ми
Смотрю опять про Тротца начали, мол, какой молодец. Этот неудачник 20 ЛЕТ не выиграл ни одного КС и даже в финалы не выходил и полуфиналы)) С КЕМ СПОРИМ НА БАБЛО, что Тротц без КС в этом сезоне?? Кто тут за Тротца не диванный, а готов бабло поставить? Или сольетесь все дружненько?))))
10:28
🚀 Русские нагнут весь ми
.BattleFish. Ришар не нужен, пусть лучше команда нормально в ПО выступит! ============================================================================================================= Так обидно, что Ришар на расстоянии вытянутой руки. Это самый простой Ришар Овечкина в карьере! Никаких конкурентов, все еле плетутся. В предыдущем сезоне у Ови уже было бы 35+ шайб - и огромный отрыв от Кросби (который и так уже прыгнул выше головы и проводит свой лучший сезон по % попаданий) и 10 шайб от остальных. БЕРИ - НЕ ХОЧУ!
10:24
Werewolf
Инфа 140%. овечкин был уставший так как до этого покатал с хоккеисткой из ОАЭ...... А может что в раздевалке потом было. Сравнил со своей......от того и тоска в глазах.......
10:22
🚀 Русские нагнут весь ми
Ребята, крысиная сущность Веселого проявилась вчера. Когда 3 часа висели новости про Фуркада (что он подрезал нашего спецом и тд - и молчок). Потом коммент, что это была Шипулина инициатива руки не подать, Логинов поддержал - и мгновенно комментарий, что дисквалификацировать обоих и тп. Просто знайте, что этот клоун не за справедливость, как он тут талдычит. Это крысеныш, выступающий против русских - вот вся его сущность. ХОХОЛ
10:20
Монте-Кристо(Мститель) .
Sправедливый ................ Не уподобляйся некоторым. Не иди против логики и не доводи ситуацию до абсурда. Овечкин достиг того, чего достиг именно благодаря своей фирменной игре, своему стилю. Агрессивному, порой эгоистичному, когда другие играют на него. Но это приносило результат, как Овечкину, так и команде. И вот другим запрещают играть на Овечкина, а Овечкину велят играть на других, а не солировать. То есть рушат то, что создалось 10 лет. Но как говорится, старое за короткий разрушить легко, а новое построить очень трудно, порой невозможно. Неужели непонятно очевидное ? Что Овечкин и Бэкстрем привыкли играть иначе. И вряд ли смогут играть так, как хочет Тротц. А то, что другие прибавили, так они молодые, им проще. Да и нет у них своего стиля. Они мягкая глина, из которой можно вылепить все, что захочешь. Но как из них не лепи, но Овечкина и Бэкстрема не вылепишь. Мотыльки однодневки. Неужели нельзя сделать так, чтобы Овечкин и Бэкстрем играли по-старому, а молодежь по-новому. Понятно, что проще всех под одну гребенку чесать. А Тротц не просто чешет, он ломает Овечкина и Бэкстрема. Через колено. Ему так легче воспитать всю команду. Привык с посредственностями работать. Ибо и сам посредственность. Что покажет плей-офф. Хотя там его те же Овечкин с Бэкстремом и спасут от падения носом в грязь.
10:13
.BattleFish.
Едва Е4 Не выбить Овечкину в этом сезоне полтинника, прервётся серия, к сожалению...Буду рад, если ошибусь. 09:43-------------Овца так то уже в локаутном году серию 50 голов прервал, а до этого вроде еще раньше не помню уже надо стату смотреть!
09:47
Едва Е4
Не выбить Овечкину в этом сезоне полтинника, прервётся серия, к сожалению...Буду рад, если ошибусь.
09:43
.BattleFish.
Sправедливый для меня пусть лучше Саша выбьет 30, чтобы продолжать погоню за рекордом "30 голов с начала сезона". Кто там лидер, Гартнер с Грецом по моему, Овец вроде третий!? Ришар не нужен, пусть лучше команда нормально в ПО выступит!
09:40