Передача Куликова помогла "Виннипегу" победить "Эдмонтон"

"Виннипег" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на площадке 18 минут 44 секунды и записал на свой счет результативную передачу. Это очко стало для него 10-м (2+8) в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Эдмонтон" - 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Голы: Драйзайтль - 9 (мен., Макдэвид, Дэвидсон), 6:17 - 0:1. Литтл - 6 (Элерс, Перро), 8:12 - 1:1. Армиа - 5 (Хендрикс, КУЛИКОВ), 14:44 - 2:1. Пульюярви - 7 (Расселл, Макдэвид), 16:07 - 2:2. Коннор - 11 (Уилер, Шайфли), 20:54 - 3:2. Армиа - 6, 29:48 - 4:2. Хайра - 7 (Стром, Драйзайтль), 30:35 - 4:3.
Вратари: Хеллебайк - Тэлбот (57:37).
Штраф: 2 - 8.
Броски: 39 (10+18+11) - 25 (10+9+6).
Наши: Куликов (18:44/1/0) - -.
Виннипег. Bell MTS Place.
Материалы других СМИ
maxcds
Смотрел с середины 2 периода. За то, что Эдмонтон имел возможность устроить финальный штурм (в котором имел хорошие шансы) - команда должна благодарить только Тальбо. У Виннипега, по традиции, в решающие моменты концовок на площадке Куликов.
07:15