Передача Куликова помогла "Виннипегу" победить "Эдмонтон"

"Виннипег" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на площадке 18 минут 44 секунды и записал на свой счет результативную передачу. Это очко стало для него 10-м (2+8) в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Эдмонтон" - 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Голы: Драйзайтль - 9 (мен., Макдэвид, Дэвидсон), 6:17 - 0:1. Литтл - 6 (Элерс, Перро), 8:12 - 1:1. Армиа - 5 (Хендрикс, КУЛИКОВ), 14:44 - 2:1. Пульюярви - 7 (Расселл, Макдэвид), 16:07 - 2:2. Коннор - 11 (Уилер, Шайфли), 20:54 - 3:2. Армиа - 6, 29:48 - 4:2. Хайра - 7 (Стром, Драйзайтль), 30:35 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк - Тэлбот (57:37).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 39 (10+18+11) - 25 (10+9+6).

Наши: Куликов (18:44/1/0) - -.

Виннипег. Bell MTS Place.