Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Бостон" и выйти в финал конференции

"Тампа" в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла "Бостон" - 3:1. Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта, передачу в этом моменте сделал Никита Кучеров, который отыграл 15 минут 27 секунд. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 9 минут 54 секунды. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28.

"Тампа" выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в следующий раунд. В финале конференции "Молнии" встретятся с победителем противостояния "Вашингтона" и "Питтсбурга" (3-2).

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Пятый матч

"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Крейчи - 3 (бол., Макэвой, Бержерон), 19:12 - 0:1. Пойнт - 4, 30:43 - 1:1. Миллер - 2 (бол., КУЧЕРОВ, Стэмкос), 34:00 - 2:1. Строльман - 1 (п.в., Хедман), 58:31 - 3:1.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Раск (58:27 - 58:31, 58:51).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 22 (7+7+8) - 28 (9+5+14).

Наши: Кучеров (15:27/4/1), Сергачев (9:54/1/1) - -.

6 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 4-1.