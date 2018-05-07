Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Бостон" и выйти в финал конференции

"Тампа" в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла "Бостон" - 3:1. Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта, передачу в этом моменте сделал Никита Кучеров, который отыграл 15 минут 27 секунд. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 9 минут 54 секунды. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28.
"Тампа" выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в следующий раунд. В финале конференции "Молнии" встретятся с победителем противостояния "Вашингтона" и "Питтсбурга" (3-2).
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Пятый матч
"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Крейчи - 3 (бол., Макэвой, Бержерон), 19:12 - 0:1. Пойнт - 4, 30:43 - 1:1. Миллер - 2 (бол., КУЧЕРОВ, Стэмкос), 34:00 - 2:1. Строльман - 1 (п.в., Хедман), 58:31 - 3:1.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Раск (58:27 - 58:31, 58:51).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 22 (7+7+8) - 28 (9+5+14).
Наши: Кучеров (15:27/4/1), Сергачев (9:54/1/1) - -.
6 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 4-1.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Брэйден Пойнт
Упёртый русский
Антоха. Да, с меньшинством бывают проблемки. Но сегодня за 5 минут до конца отстояли удаление Макдоны уверенно, потому и выиграли. Прибавляют. В большинстве будет всё норм. Куч прибавит чуток - и всё порешает. Шансы есть на КС, но посмотрим, как там сложится. Не слежу особо за Западом, но судя по всему Нэшвилл-Пег - эпическое мочилово. Выйдет Пег - ну что ж, посмотрим, как сложится...
02:31
Упёртый русский
Макс. Если честно, считаю, что в первой игре была просто случайность. У Бостона залетело просто всё, и потому он выиграл, и уверенно. Но каждый раз всё не залетает, надо и поработать, и зубами выгрызть. А с этим у Бостона проблемки возникли. Но сразу после первой игры я был в шоке, это - да...
02:24
Антон Шипулин гений биатлона
Упёртый русский Еще с меньшинством надо что-то делать. Просто треш какой-то. Все залетает. Так кубки не выигрываются. Кстати, с большинством тоже надо что-то делать
02:21
Антон Шипулин гений биатлона
Кстати, победный опять из-под Хары забили. Когда он уже на пенсию, кто в курсе? Половину голов Тампа из-под него забивала
02:08
Антон Шипулин гений биатлона
Упёртый русский Посмотрим, короче. Как-то очень легко прошли Нью-Джерси (где Кучеров забожил) и Бостон (где Пойнт с нижними тройками зарешали кроме 1го матча). То ли Тампа такая сильная, то ли соперники. Будет интересно финал конфы посмотреть. В любом случае, русские в финале!!! Но фаворит - на Западе, там какие-то монстры просто играют, особенно Виннипег не пойми что творит. 80% что команда с Запада КС возьмет
02:05
Антон Шипулин гений биатлона
.BattleFish. Антон Шипулин гений биатлона я вообще то тоже так не считаю, это как раз ответ тем кто считает русских некубковыми бойцами! ====================================================================================================== А зачем ты троллям отвечаешь и что-то доказываешь?)) Если для фана - ок. Если ты серьезно - то я тебя не понимаю))
01:55
maks55555
Упёртый русский----Единственное, что после первой игры, точно было не все понятно в этой серии ))
01:55
Упёртый русский
Антоха. Чего ждать? Думаю, что следующий раунд выиграют. Вашингтону будет очень тяжко играть при их боттом 6. А Питтсбургу - тоже, у них в этом ПО тоже недостаточная глубина. Надеюсь, будет Тампа-Вашингтон. А дальше - посмотрим...
01:50
Антон Шипулин гений биатлона
Упёртый русский В общем, пока я не знаю, чего от Тампы ждать. Мне все не дает покоя концовка, когда они слили Везину, Харт и Арт Росс в унитаз за 2 месяца. Если это был Хитрый План - как-то слишком хитро даже для хитрого плана. В общем, непонятно что ждать от них, если честно. Посмотрим, что будет в финале
01:46
Упёртый русский
Inout Не плачь, всё было ясно до начала серии. Глубина состава Тампы на голову сильнее. Защи Тампы тоже сильнее (нет сейчас у Бостона защей уровня Хедмана и Макдоны). Вася даже оказался сильнее Раска. За счёт чего Бостон мог выиграть? Только за счёт одной тройки? Так - не бывает...
01:44
.BattleFish.
Антон Шипулин гений биатлона я вообще то тоже так не считаю, это как раз ответ тем кто считает русских некубковыми бойцами!
01:42
Антон Шипулин гений биатлона
У Рыбени белая горячка?))
01:41
Антон Шипулин гений биатлона
.BattleFish. Рыбень, это шаблон в голове местных шутов веселого, справедливого и чмоки, коих ты читаешь и доверяешь))) Смешной))) У тебя в голове этот шаблон. Никто больше так не считает))
01:38
inout
Упёртый русский Жаль не представится возможности тебя также уе@ать как пидорги тамповские херачили Круга и Бэкиса, при полном попустительстве полосатых. Я тебе переключил бы тумблер в твоей тупой пацриотско-проституской башке.
01:38
.BattleFish.
вы че охренели, вас давно не пороли школота!?
01:37
.BattleFish.
Антон Шипулин гений биатлона тупица ты, некубковость русских это есть один из шаблонов, не беси меня!!!
01:36
maks55555
Антон Шипулин гений биатлона-----Любая пропаганда так действует, не только либеральная, это не именно ее особенность))
01:36
inout
maks55555 Не сказал бы, что Тампа так уж сильней. Бостон сделал одну стратегическую ошибку, не выиграв последний матч регулярки у Флориды. Первое место в конфе и легкая прогулка с Нью-Джерси. А Тампа бы помучалась с Торонто и вышла бы измочаленной, против недели отдыха у Бостона. В чем согласен - вратари. Раск - настолько дновый вратарь, и он совсем не для ПО. Статсы этого мышелова говорят сами за себя. Смотрел все 82 матча Бостона в регулярке и прекрасно знаю симптомы спада. Возможно и тренерская недоработка, что после 8и матчей просто встали. В таком состоянии матчи не выигрываются.
01:36
Антон Шипулин гений биатлона
.BattleFish. Другой вопрос, что все американоиды с детства растут с мыслью и мечтой о КС (опять же, пропаганда и реклама ежедневная). А евросам особо пофиг на это, им ОИ и ЧМ важнее. Ну это знаешь, как бразилы у нас в РФПЛ играют. Классные игроки, но на расслабоне. Евросы также в СА, потому что это просто работа и чужая страна. Сверхусилий никто прилагать не будет
01:35
Антон Шипулин гений биатлона
.BattleFish. чтобы вообще все шаблоны порвать, некубковость русских ======================================================================================================== Все-таки пропаганда либероидов и хохлоботов на тебя действует... Какая некубковость русских?? Детройт стал свои титулы взял после 40+ лет перерыва благодаря Русской Пятерки и потом Дацюку. Питтсбург после долгого перерыва первый кубок - с Конн Смайтом Малкина. Федоров - вообще зверь в ПО. Буре до финала дотащил. Кови тоже там на Конн Смайт шел при определенных раскладах и выигрыша в финале. У Хаби Конн Смайт украли. А сколько всяких Каменских и тд тащили? Наслушался бреден Веселого и верить начал! Так пропаганда геббельсовская либероидная и работает: сто раз повтори - потом уже верить начинаешь!
01:32
Упёртый русский
Кстати, по игре серия была довольно равна. Тампа играла в советском стиле во все четыре пятёрки, навязывая максимальный темп. И Бостон сломался. Стал ошибаться и привозить сам, что и ожидалось! Хотя его первое звено и набрало прилично очков. Но то, что было понятно до серии, и сыграло у Тампы. Особенно надо выделить Васю и очень приличную игру защитников. Молодцы!
01:31
Упёртый русский
Антоху - с победой! Победили лизунов...
01:24
Антон Шипулин гений биатлона
4 матча подряд, ребята. ЧЕТЫРЕ. МАТЧА. ПОДРЯД
01:22
Упёртый русский
Если будет Тампа - Вашингтон, пускай СЭ спецкорра на все матчи засылает! Можно Жданову, к примеру!
01:21
Упёртый русский
Гибсон, ты был не прав, недооценил Тампу. Не 4-2, по твоему, а 4-1, по моему... ;) хотя после первого матча я выпал в осадок! С победой!
01:19
maks55555
Бостон, оказался слабоват для Тампы. Нападение у Тампы лучше, вратарь тоже лучше, защита, как минимум не хуже, так в чем был шанс Бостона? Только в том, что их великое звено их будет тянуть, а остальные во главе с Раском удачно отбиваться, но это не сработало, все же Тампа, явно сильнее Торонто, которых Бостон прошел. Тампа, третий раз в финале конференции за четыре последних сезона, это о многом говорит.
01:18
.BattleFish.
Антоша, бомби Смоку, сегодня можно!)))
01:16
fireman32
Бержерона даже жалко,и гол с его удаления и пара нереализованных,благодаря Василевскому,моментов)
01:15
.BattleFish.
Шикардос просто!) Хочу Тампа-Вашингтон, украшение нынешнего ПО и Виннипег-Вегас, чтобы вообще все шаблоны порвать, некубковость русских, новичок лиги одной ногой в финале конфы, селяне из Манитобы которых никто всерьез не воспринимал рвутся к КС, блестящий плей-офф, вся несмотрибельная нечисть выбыла, остались тру команды!)))
01:15
Антон Шипулин гений биатлона
Чмока, что у тебя сегодня - вазелин или феназепам?)))))
01:14