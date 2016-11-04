Передача Кучерова и 28 сэйвов Василевского не спасла "Тампу" от проигрыша "Бостону"

"Тампа-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Бостону" – 3:4 Б. Решающий буллит на счету нападающего Джимми Хэйса.
Российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров отметился одной результативной передачей. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Бостон" – 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Карло - 2 (Бержерон), 4:01 - 0:1. Спунер - 2 (бол., Краг, Крейчи), 10:47 - 0:2. Хедман - 2 (бол., КУЧЕРОВ, Филппула), 15:09 - 1:2. Пастрняк - 6 (Бержерон, Маршан), 24:38 - 1:3. Джонсон - 3 (бол., Строльман, Стэмкос), 28:30 - 2:3. Джонсон - 4 (Коберн, Куккук), 50:04 - 3:3.
Победный буллит: Хэйс.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Раск.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 30 (11+9+8+2) - 31 (13+9+6+3).
Наши: Кучеров (20:20/2/0), Наместников (9:51/1/-1) - - .
WAF
ну почему.Просто наместников 28 раз не дал долететь шайбе до Васи.
06:49
censored
Вот это поворот :)
06:30
chitinec 09
наместникова на ворота поставили?)))
06:10