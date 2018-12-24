Передача Ковальчука помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Вегас"

"Лос-Анджелес" на выезде обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Тайлера Тоффоли.

Российский форвард "Кингз" Илья Ковальчук сделал в этой игре результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Лос-Анджелес" - 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Носек - 4 (Линдберг, Холден), 10:10 - 1:0. Амадио - 2 (Кемпе, Лафф), 23:32 - 1:1. Смит - 8 (Маршессо, Холден), 30:01 - 2:1. Иафалло - 9 (Ковальчук), 32:52 - 2:2. Картер - 7 (бол., Даути, Копитар), 42:06 - 2:3. Ривз - 7 (бол., Шмидт, Пирри), 46:55 - 3:3. Тоффоли - 6 (Фантенберг), 61:40 - 3:4.

Вратари: Флери - Петерсен.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 25 (8+9+4+4) - 32 (7+15+9+1).

Наши: - - Ковальчук (12.45/1/-1), Щербак (6.55/0/0).

24 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.