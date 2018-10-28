Передача Каменева и 25 сэйвов Варламова не спасли "Колорадо" в матче с "Миннесотой"

"Миннесота" обыграла "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету Юнаса Бродина.
Нападающий "Эвеланж" Владислав Каменев провел на льду 8 минут 22 секунды, сделав результативную передачу. Голкипер Семен Варламов отразил 25 бросков из 27.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Колорадо" - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Барберио - 1 (Каменев), 5:54 - 0:1. Гранлунд - 5 (Нидеррайтер, Стаал), 27:15 - 1:1. Стаал - 3 (бол., Гранлунд, Зукер), 50:16 - 2:1. Бродин - 2 (мен., п.в., Сперджен, Фер), 57:17 - 3:1. Ландескуг - 10 (Рантанен, Бэрри), 59:18 - 3:2.
Вратари: Дубник - Варламов (57:11 - 57:17, 57:32 - 59:18, 59:36).
Штраф: 12 - 10.
Броски: 28 (4+13+11) - 32 (8+15+9).
Наши: - - Задоров (8:16/0/+1), Каменев (8:22/3/0).
28 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.