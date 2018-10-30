Передача Голдобина помогла "Ванкуверу" обыграть "Миннесоту"

"Ванкувер" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Дубль в этой встрече на счету нападающего Элиаса Петтерссона.

Российский форвард "Кэнакс" Николай Голдобин сделал результативную передачу. Для него это очко стало 4-м (1+3) в сезоне. Россиянин прервал свою безрезультативную серию, которая насчитывала 10 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Миннесота" - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Гранлунд - 2 (Хорват), 7:17 - 1:0. Гринуэй - 1 (Сперджен, Койл), 7:52 - 1:1. Виртанен - 3 (бол., Бига), 25:15 - 2:1. Петтерссон - 6 (Дель Зотто, Голдобин), 26:51 - 3:1. Сутер - 3 (бол., Гранлунд, Зукер), 34:37 - 3:2. Петтерссон - 7 (Бозер), 46:29 - 4:2. Хаттон - 2 (п.в., Руссель), 59:20 - 5:2.

Вратари: Маркстрем - Дубник (57:07 - 57:31, 57:52 - 59:20).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 31 (14+11+6) - 39 (7+15+17).

Наши: Голдобин (11:57/0/0) - -.

30 октября. Ванкувер. Rogers Arena.