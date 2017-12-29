Передача Голдобина помогла "Ванкуверу" обыграть "Чикаго"

"Ванкувер" дома одержал победу над "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2. В составе хозяев дубль оформили нападающие Сэм Ганье и Томас Ванек, а также шайбу забросил форвард Брок Бозер. У "Блэкхокс" забили нападающие Ник Шмолц и Райан Хартман.

Отметим, что у победителей 9 минут и 31 секунду на льду провел российский форвард Николай Голдобин, который отметился результативной передачей. В составе гостей 3 минуты и 5 секунд отыграл еще один россиянин Артем Анисимов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Чикаго" - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Ганье - 5 (ГОЛДОБИН, Ванек), 7:03 - 1:0. Шмолц - 7 (бол., Кейн, Кит), 11:22 - 1:1. Ванек - 11 (Ганье, Бозер), 33:00 - 2:1. Ганье - 6 (Ванек, Бозер), 41:27 - 3:1. Ванек - 12 (Бозер, Стэчер), 56:29 - 4:1. Бозер - 21 (Ванек, Эдлер), 58:35 - 5:1. Хартман - 6 (Дебринкэт, Хейден), 59:51 - 5:2.

Вратари: Маркстрем - Форсберг.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 31 (13+7+11) - 32 (14+9+9).

Наши: Голдобин (9:31/0/0) - Анисимов (3:05/0/-1).

29 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

Турнирная таблица НХЛ