Передача Емелина помогла "Монреалю" победить "Айлендерс"

"Монреаль" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Айлендерс" - 3:2. Российский защитник "Канадиенс" Алексей Емелин сделал результативную передачу. Другие российские игроки гостей - нападающей Александр Радулов и защитник Андрей Марков результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Монреаль" - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Байрон - 2 (Галлахер, ЕМЕЛИН), 23:10 - 0:1. Таварес - 4 (бол.), 35:17 - 1:1. Дано - 2 (Флинн, Уэбер), 51:21 - 1:2. Зайденберг - 2 (Де Хаан, Стром), 54:16 - 2:2. Уэбер - 3 (бол., Петри, Пачоретти), 57:03 - 2:3.

Вратари: Грайсс (58:43) - Монтойя.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 28 (8+5+15) - 29 (5+12+12).

Наши: - - Радулов (16:15/1/0), Емелин (23:40/1/+1), Марков (22:04/1/-1).

27 октября. Нью-Йорк. Barclays Center.