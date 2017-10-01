Передача Бурмистрова помогла "Ванкуверу" обыграть "Эдмонтон"

"Ванкувер" обыграл "Эдмонтон" в предсезонном матче - 3:2. В составе "Кэнакс" 13 минут на площадке провел российский нападающий Александр Бурмистров. За это время он записал на свой счет результативную передачу.

В еще одном поединке "Аризона" разгромила "Сан-Хосе" - 4:0.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Ванкувер" - "Эдмонтон" - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Виртанен - 2 (БУРМИСТРОВ, Уиркош), 12:53 - 1:0. Драйзайтль - 1 (Макдэвид, Марун), 19:58 - 1:1. Драйзайтль - 2 (бол., Макдэвид, Летестю), 27:48 - 1:2. Гранлунд - 1 (мен.), 28:09 - 2:2. Эрикссон - 1 (бол., Гранлунд, Стэчер), 32:41 - 3:2.

Вратари: Маркстрем - Тэлбот (58:58).

1 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

"Сан-Хосе" - "Аризона" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Степан - 1 (Келлер, Доми), 16:13 - 0:1. Степан - 2 (бол., Келлер, Доми), 26:37 - 0:2. Перлини - 2 (Кленденинг), 42:58 - 0:3. Перлини - 3 (п.в., Стром, Круз), 58:54 - 0:4.

Вратари: Джонс (58:07 - 58:54) - Доминге.

1 октября. Сан-Хосе. SAP Center.