Передача Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе"

"Рейнджерс" на выезде обыграл "Сан-Хосе" (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал Джей Ти Миллер, на счету которого еще два ассиста. Также в составе гостей результативной передачей отметился российский форвард Павел Бучневич, для которого это очко стало 32-м (13+19) в 48 матчах этой регулярки.

Отметим, что "Рейнджерс" прервал серию из трех поражений подряд. Для "Шаркс" этот проигрыш стал вторым кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 5:6 (2:2, 1:3, 2:1)

Голы: Хэйс - 11 (Миллер, Цуккарелло), 5:45 - 0:1. Гудроу - 4 (Бернс), 6:45 - 1:1. Кутюр - 19 (Лабанк, Райан), 10:56 - 2:1. Фаст - 8 (Грабнер, Холланд), 17:53 - 2:2. Кутюр - 20 (Лабанк, Власик), 22:36 - 3:2. Макдона - 1 (Хэйс, Миллер), 31:04 - 3:3. Макдона - 2 (бол., БУЧНЕВИЧ), 32:16 - 3:4. Шей - 3 (мен.), 37:09 - 3:5. Власик - 8 (Браун, Тирни), 50:51 - 4:5. Миллер - 11 (Цуккарелло, Шей), 58:10 - 4:6. Хертл - 14 (Лабанк, Бернс), 59:10 - 5:6.

Вратари: Делл (58:16 - 59:10, 59:15) - Павелец.

Штраф: 16 - 2.

Броски: 28 (7+7+14) - 29 (12+11+6).

Наши: - - Бучневич (16:45/2/-2).

26 января. Сан-Хосе. SAP Center.