Передача Антипина не спасла "Баффало" от поражения в матче с "Детройтом"

"Детройт" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НБА - 3:1. Российский защитник "Сэйбрз" Виктор Антипин провел на площадке 19 минут и сделал результативную передачу. Это очко стало для него 3-м в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Баффало" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Гленденинг - 5 (Хелм), 39:05 - 1:0. О`Райлли - 7 (АНТИПИН, Сканделла), 45:50 - 1:1. Татар - 5 (Абделькадер), 48:36 - 2:1. Ларкин - 4 (Улле), 55:54 - 3:1.

Вратари: Ховард - Ленер.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 33 (8+13+12) - 20 (6+4+10).

Наши: - - Антипин (19:00/1/-1).

18 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.