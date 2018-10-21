Передача Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Коламбус", Панарин набрал "-4"

"Чикаго" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Патрик Кейн. Российский форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов записал на свой счет результативную передачу, отыграв 18 минут 30 секунд.

Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин провел на льду 19 минут 37 секунд и набрал показатель "-4". Голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Чикаго" - 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Наши: Пананрин (19:37/3/-4) - Анисимов (18:30/1/2).