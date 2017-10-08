Пьер Лебрюн: "Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ"

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн отметил старт нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ. В первом матче россиянин оформил хет-трик, а во второй встрече забросил четыре шайбы.
Напомним, что ранее Овечкин сообщил, что точно не примет участия в Олимпийских играх-2018 из-за недопуска игроков НХЛ.
"Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ", – написал в Твиттере Лебрюн.
Покер Овечкина в матче с "Монреалем". Как это было
Alex Ovechkin has decided to take out his Olympic anger on the entire NHL. https://t.co/z5MpRoS9gX– Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 8 октября 2017 г.
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Якут Хан
Есть НХЛ. Есть Овечкин. А еще канадские чмырьки стекляш и кроссовок))))
09:25