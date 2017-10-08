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08:55 | Хоккей — НХЛ

Пьер Лебрюн: "Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ"

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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн отметил старт нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ. В первом матче россиянин оформил хет-трик, а во второй встрече забросил четыре шайбы.

Напомним, что ранее Овечкин сообщил, что точно не примет участия в Олимпийских играх-2018 из-за недопуска игроков НХЛ.

"Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ", – написал в Твиттере Лебрюн.

Покер Овечкина в матче с "Монреалем". Как это было

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Якут Хан

Есть НХЛ. Есть Овечкин. А еще канадские чмырьки стекляш и кроссовок))))

09:25