Пьер Лебрюн: "Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ"

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн отметил старт нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ. В первом матче россиянин оформил хет-трик, а во второй встрече забросил четыре шайбы.

Напомним, что ранее Овечкин сообщил, что точно не примет участия в Олимпийских играх-2018 из-за недопуска игроков НХЛ.

"Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ", – написал в Твиттере Лебрюн.

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