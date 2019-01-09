Пьер Лебрюн: "Будь я Панариным, то согласился бы на пожизненный запас водки"

Североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ход переговоров между "Коламбусом" и российским нападающим Артемием Панариным.

Панарину пообещали пожизненный запас водки за продление контракта с "Коламбусом"

– Клубу необязательно обменивать Панарина, даже если он не захочет подписывать новый контракт, так игрок останется у них в своеобразной аренде до конца сезона. Пока план агента Дэна Мильштейна состоит в том, чтобы встретиться с игроком во время Матча всех звёзд и узнать его пожелания, а затем дать знать об этом "Коламбусу". А если говорить в шутку, то будь я на месте Артемия, то принял бы предложение одного из баров Коламбуса, который пообещал Панарину пожизненный запас водки за подписание нового контракта с клубом, – сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

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