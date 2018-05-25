Пьер-Эдуард Белльмар - о финале НХЛ: "Это большая честь для людей, которые создали команду"

Форвард "Вегаса" Пьер-Эдуард Белльмар заявил, что для создателей клуба финал Кубка Стэнли 2018 года – большая честь. Он добавил, что руководство "Голден Найтс" проделало большую работу, и, самое главное, заставило хоккеистов команды чувствовать себя как дома.

– Это большая честь для людей, которые которые создали команду, – цитирует официальный сайт НХЛ Белльмара. – Они сделали всю работу, дали нам почувствовать себя дома, как только мы вступили в ряды "Вегаса". Нас приняли радушно. Им было ясно, как мы должны играть, если хотим добиться успеха. Я чувствую, что каждый член команды понял это и сыграл определенную роль. Когда у вас есть 20 или больше парней, которые понимают свою роль и играют только для команды, это успешный клуб, даже если у него нет самой большой суперзвезды в лиге. Ну, не считая нашего вратаря, конечно.

В текущем сезоне 33-летний нападающий в НХЛ​ провел всего 87 матчей и набрал 28 (11+17) очков.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли "Вегас" – "Вашингтон" состоится 29 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.