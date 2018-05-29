Пьер-Эдуард Белльмар: "Носек намного сильнее, чем думают люди"

Нападающий "Вегаса" Пьер-Эдуард Белльмар остался доволен первой игрой финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (6:4). Отдельно он похвалил одноклубника Томаша Носека, который оформил дубль.

– Мы начали матч хорошо, получив дозу адреналина, – цитирует AFP Белльмара. – Потом не пытались выдумывать ничего лишнего. Это финал, поэтому стремились играть попроще, надежнее. Ощущалось, что мы несколько дней не играли. Порой не хватало точности, не все работало. Но во второй игре уже будем точнее.

Носек намного сильнее, чем думают люди. Я играл с ним весь сезон и знаю, насколько он хорош. С ним очень легко играть. Он спокойный парень, поэтому не взмоет в небеса после дубля.