Пьер Дорион: "Макартур просто уничтожен известием о том, что не сыграет в этом сезоне"

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион рассказал, что форвард Кларк Макартур был сильно расстроен, когда узнал, что не сможет сыграть в этом сезоне. 31-летний канадец страдает от симптомов сотрясения мозга вот уже в течение двух лет, но был твердо намерен вернуться в состав уже в этом сезоне.

- Кларк просто уничтожен такими известиями, - цитирует пресс-служба лиги Дориона. - Ему казалось, что у него уже нет никаких симптомов. Но мы всегда говорили, что решение о том, играть Кларку или нет, будут принимать врачи. Они все говорят, что Кларк не должен играть в этом году.