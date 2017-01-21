11:22 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пьер Дорион: "Макартур просто уничтожен известием о том, что не сыграет в этом сезоне"

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Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион рассказал, что форвард Кларк Макартур был сильно расстроен, когда узнал, что не сможет сыграть в этом сезоне. 31-летний канадец страдает от симптомов сотрясения мозга вот уже в течение двух лет, но был твердо намерен вернуться в состав уже в этом сезоне.

- Кларк просто уничтожен такими известиями, - цитирует пресс-служба лиги Дориона. - Ему казалось, что у него уже нет никаких симптомов. Но мы всегда говорили, что решение о том, играть Кларку или нет, будут принимать врачи. Они все говорят, что Кларк не должен играть в этом году.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/several-players-injured-in-nhl/c-285935372

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