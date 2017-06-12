Пекка Ринне: "Сейчас я испытываю только чувство опустошения"

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне после поражения от "Питтсбурга" в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (0:2, 2-4) признался, что испытывает только опустошение. Тем не менее, он гордится своей командой.

- Сейчас я испытываю только чувство опустошения, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ринне. - Сегодняшний матч был крайне эмоциональным, и все закончилось очень внезапно. Но я крайне горд этой командой. У нас сложился особенный коллектив.