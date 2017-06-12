09:52 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пекка Ринне: "Сейчас я испытываю только чувство опустошения"


Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне после поражения от "Питтсбурга" в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (0:2, 2-4) признался, что испытывает только опустошение. Тем не менее, он гордится своей командой.

- Сейчас я испытываю только чувство опустошения, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ринне. - Сегодняшний матч был крайне эмоциональным, и все закончилось очень внезапно. Но я крайне горд этой командой. У нас сложился особенный коллектив.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/penguins-won-stanley-cup-2017/c-289884730

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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