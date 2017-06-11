Пекка Ринне: "Питтсбург" крепко нас приложил, но фаворитов сейчас нет"

Голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне выразил уверенность в том, что его команде по силам переиграть "Питтсбург" в предстоящем шестом матче финала плей-офф НХЛ. "Предаторз" потерпел крупное поражение в пятой встрече со счетом 0:6 и уступает в серии – 2-3.

– Конечно, я испытываю и гнев, и злость, как было после первого периода в пятом матче, – приводит NHL.com/ru слова Ринне. – Но так устроен человек. Я готов бороться дальше. На данный момент все уже позади. Но вообще я никогда не принимал поражения только на свой счет. Это история не обо мне, а обо всех нас, о всей команде.

Я не верю, что инициатива может переходить от матча к матчу. Да, соперник крепко нас приложил. Но фаворитов сейчас нет. Это одна игра, и у нас есть все шансы взять ее.