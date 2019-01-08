Пекка Ринне: "Нэшвилл" великолепно сыграл в обороне против "Торонто"

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Торонто"​ (4:0), где 36-летний финский вратарь сделал отбил 18 бросков и оставил свои ворота в неприкосновенности, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, что Ринне попал в список Матча всех звезд НХЛ от Центрального дивизиона.

– Отличная игра и классная командная победа, – приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ. – Очевидно, что в обороне мы играли великолепно, у них было всего 18 ударов. Думаю, что в начале игры: в первом и втором периоде они опасно атаковали, но в третьем периоде нам удалось перехватить инициативу.

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