Пекка Ринне: "Нэшвилл" прижат к стенке, в воскресенье надо показать максимум"

Голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне подчеркнул в преддверии шестого матча финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом", что команда должна показать свой максимум. В четверг он пропустил три шайбы с девяти бросков и был заменен после первого периода, а его команда проиграла со счетом 0:6 и теперь уступает в серии 2-3. Но после субботней тренировки в Bridgestone Arena Ринне улыбался и уверял журналистов, что смотрит только вперед, не придавая значения прошлому.

– Настрой в плей-офф отличается от настроя в регулярном сезоне, – приводит NHL.com/ru слова Ринне. – Если там еще можно попереживать из-за плохой игры, то здесь такой возможности нет. Мы прижаты к стенке. В воскресенье надо сделать все, что в наших силах, чтобы показать свой максимум.