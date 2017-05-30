Пекка Ринне: "Нэшвилл" мог сыграть лучше"

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне после поражения от "Питтсбурга" (3:5) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что его команда могла играть лучше. По словам голкипера, "Предаторз" должны свести свои ошибки к минимуму.

- В нашей игре было много хорошего, но с моей точки зрения можно было сыграть и лучше, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Ринне. - Такие матчи случаются, но жаль, что это произошло в финале. Соперник очень хорошо пользуется своими шансами, так что в игре с ними надо свести к минимуму свои ошибки.

"Пингвинз" повели в серии со счетом 1-0. Следующая встреча пройдет на площадке "Питтсбурга" 1 июня.