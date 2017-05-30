08:37 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пекка Ринне: "Нэшвилл" мог сыграть лучше"

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Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне после поражения от "Питтсбурга" (3:5) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что его команда могла играть лучше. По словам голкипера, "Предаторз" должны свести свои ошибки к минимуму.

- В нашей игре было много хорошего, но с моей точки зрения можно было сыграть и лучше, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Ринне. - Такие матчи случаются, но жаль, что это произошло в финале. Соперник очень хорошо пользуется своими шансами, так что в игре с ними надо свести к минимуму свои ошибки.

"Пингвинз" повели в серии со счетом 1-0. Следующая встреча пройдет на площадке "Питтсбурга" 1 июня.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/penguins-won-game-1-of-the-stanley-cup-final/c-289662674

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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