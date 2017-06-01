Пекка Ринне: "Игра была решена, когда Малкин забросил четвертую шайбу"

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне разочарован поражением от "Питтсбурга" (1:4, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. По словам голкипера, "Предаторз" необходимо как можно скорее забыть о предыдущих встречах.

- "Нэшвилл" проигрывает. Мы не хотели оказаться в таком положении перед домашними играми, - приводит Sportsnet.ca слова Ринне. - Нам многое удавалось в первых периодах, но потом "Питтсбург" быстро забросил. После этого они отличились еще раз.

Им сильно повезло при третьем взятии ворот, а потом забил Малкин, и игра была решена. Нужно как можно скорее забыть о предыдущих матчах. "Нэшвилл" в финале, а это шанс, который может быть раз в жизни.

Напомним, что благодаря этой победе "Питтсбург" увеличил отрыв в серии - 2-0. Третий матч состоится в ночь на 4 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.