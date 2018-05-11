Пекка Ринне: "Это ужасное чувство, когда ты подводишь своих одноклубников"

Голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне отметил, что он чувствует свою вину за поражение команды во втором раунде Кубка Стэнли. Команда финского вратаря уступила "Виннипегу" (1:5) и проиграла серию со счетом 3-4.

- Как я оценю свою игру сегодня? Очень тяжелый вопрос, - цитирует Ринне официальный сайт НХЛ. - Конечно, я чувствую ответственность за то, что наш сезон завершился вот так. С этим трудно смириться. При этом я чувствую себя хорошо, у меня нет травм, я абсолютно здоров. Но в этом плей-офф меня мотало то вверх, то вниз. И это ужасное чувство, когда ты подводишь своих одноклубников… То, что случилось сегодня. То, что трудно пережить.

В финале Западной конференции "Виннипег" сыграет с "Вегасом".