Пекка Ринне: "Чикаго" - очень талантливая команда"

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Чикаго" (3:2) подчеркнул, что в составе соперника много игроков, которые могут решить исход встречи. По его словам, "Блэкхокс" - талантливая команда.

Российские нападающие "ястребов" Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.

- Если сказать одним словом, это очень талантливая команда, - приводит пресс-служба НХЛ слова Ринне. - В каждом матче могут выстрелить разные ребята, любой может решить исход встречи. Начало сезона получилось интересным. Были рикошеты, шайба влетала в наши ворота, но мы держались. Очень важным был второй гол и победная шайба Фишера.