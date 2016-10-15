10:13 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пекка Ринне: "Чикаго" - очень талантливая команда"

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Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Чикаго" (3:2) подчеркнул, что в составе соперника много игроков, которые могут решить исход встречи. По его словам, "Блэкхокс" - талантливая команда.

Российские нападающие "ястребов" Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.

- Если сказать одним словом, это очень талантливая команда, - приводит пресс-служба НХЛ слова Ринне. - В каждом матче могут выстрелить разные ребята, любой может решить исход встречи. Начало сезона получилось интересным. Были рикошеты, шайба влетала в наши ворота, но мы держались. Очень важным был второй гол и победная шайба Фишера.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/pk-subban-scores-predators-win-opener/c-282685574

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