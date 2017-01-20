Педан отправлен в фарм-клуб "Ютика"

Российский защитник "Ванкувера" Андрей Педан отправлен в фарм-клуб АХЛ "Ютика", информирует официальный сайт "Кэнакс". 23-летний игрок уже довольно давно на попадал в состав "Ванкувера". Вместо него в обратном направлении последовал 21-летний защитник Джордан Суббан.

Педан уже выступал за "Ютику" в этом сезоне. В 22 играх он набрал 3 (2+1) очка. В прошлом сезоне на его счету за "Ютику" 45 игр и 21 (7 +14) очко. За "Ванкувер" с момента дебюта в 2015 году он провел всего 13 матчей, в которых заработал 18 штрафных минут.