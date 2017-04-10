Пайгин подписал контракт с "Эдмонтоном"

"Эдмонтон" подписал контракт с защитником "Ак Барса" Зиятом Пайгиным, сообщает официальный Твиттер "Ойлерз". Также канадский клуб подписал на правах свободного агента вратаря Шейна Старретта. Оба игрока подписали контракты новичков.
В этом сезоне Пайгин провел в составе "Ак Барса" 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.
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Мда, в состав Ак Барса не проходит - а куда-то в Эдмонтон лезет, где даже перспективного Слепышева задвигают. Так мечтает в АХЛ пару сезонов отгонять что ли?
22:32
tranmer
Когда он успел стать нападающим?
22:09