Пайгин подписал контракт с "Эдмонтоном"

"Эдмонтон" подписал контракт с защитником "Ак Барса" Зиятом Пайгиным, сообщает официальный Твиттер "Ойлерз". Также канадский клуб подписал на правах свободного агента вратаря Шейна Старретта. Оба игрока подписали контракты новичков.

В этом сезоне Пайгин провел в составе "Ак Барса" 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.